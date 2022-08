Magaly Medina sobre outfit de Gisela Valcárcel: “Ella me copia el look”

En el mundo de la farándula, es común ver cómo unos y otros personajes de la televisión peruana se lanzan algunas indirectas. En esta ocasión, la conductora Magaly Medina criticó a Gisela Valcárcel por las prendas que vistió en nueva edición de “La gran estrella”.

La popular ‘Urraca’ usó los primeros minutos de su programa para hablar específicamente de la ‘Señito’. De acuerdo a ella, Valcárcel usó su mismo look durante la emisión del sábado 13 de agosto. Pero ¿qué fue lo que dijo? Conócelo a continuación.

“He venido en minifalda para demostrarle a la ‘Gise’ (Gisela Valcárcel) cómo se usan las minifaldas. Ya que ella me copia el look, he decidido que la próxima semana vendré con el pelo rubio”, dijo en medio de risas por cómo se mostró ante su público.

Gisela sorprendió a sus seguidores al usar un vestido corto, puesto que semanas antes había sido criticada por algunos comentaristas de espectáculos al aparecer en el estreno del programa con una performance tradicional y no muy novedosa, como lo hubiesen deseado algunos de sus fanáticos.

Por su parte, la ‘Señito’ aprovechó el momento para darle las gracias a su público y compañeras que integran parte del equipo con el que se presenta cada fin de semana.

“Llegar a la TV y tener ganas de dar lo mejor, hacerlos sonreír, gozando de un espectáculo que disfrutan todos, es la razón por la cual nos reunimos cada sábado. ¡Gracias a mis compañeras! A los participantes, les repito, ustedes son los protagonistas de esta historia televisiva. Nosotros estamos para divertir, pero ustedes para encantar”, dijo vía Instagram.