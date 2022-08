El último lunes 15 de agosto, John Kelvin sorprendió a todos con su nuevo lanzamiento “Pido perdón”, con el cual marca su regreso a la música a pesar de estar en prisión. Como se sabe, el intérprete está sentenciado a 21 años de cárcel por los delitos de agresión física, sexual y psicológica a su aún esposa Dalia Durán.

Ante ello, la jefa de prensa del INPE se pronunció al respecto para advertir que el cumbiambero estaría cometiendo una infracción.

¿Qué dijo?

Ana Solórzano, jefa del área de prensa del INPE, comentó cómo habría hecho John Kelvin para poder grabar su nuevo tema estando en la cárcel.

“No tiene autorización, para eso (...) se tiene que pasar por las autoridades antes. Si lo ha hecho sin permiso, ha cometido una infracción” , explicó vía telefónica al programa “América hoy”.

Dalia Durán se pronuncia tras lanzamiento de John Kelvin

Su aún esposa, Dalia Durán, se mostró indignada por el nuevo tema que estrenó John Kelvin desde el penal. La cubana mencionó que ese dinero que invirtió pudo haber sido para sus hijos.

“Me da pena porque son seis hijos que tengo que pagar promoción, alquiler, tengo que pagar una nana para poder salir a trabajar, la comida diaria de mis hijos que no está barata para nada por la situación”, expresó para “América hoy”.

“Yo sé lo que cuesta grabar un tema, no me interesa escuchar esa canción. Lo que no me parece es que un dinero, que no es barato, se utilice en algo tan superficial, ahorita, que él está privado de su libertad, cuando yo me estoy sacando la mugre, ni siquiera duermo ”, comentó con evidente molestia.

John Kelvin será investigado por el INPE

El ente penitenciario explicó, explicó mediante un comunicado oficial, las medidas que tomará debido a que John Kelvin no obtuvo autorización para grabar su canción dentro del penal.

“Las autoridades penitenciarias descartan que en ese centro de reclusión se haya producido la grabación, porque no existe posibilidad alguna de que el referido interno haya podido realizar ese tipo de audio. Sin embargo, el INPE ha iniciado una investigación preliminar del hecho”, se lee en uno de los puntos del anuncio.