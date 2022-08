Fiorella Flores aceptó estar en Las Vengadoras porque estaba en Infocorp

Fiorella Flores reveló cómo fue su ingreso a Las vengadoras, el grupo de modelos de discotecas que lideraba Tilsa Lozano en 2012. Según dijo en el programa de YouTube “En tragos con Shirley Arica”, el 14 de agosto, la actriz llegó a aceptar la oferta porque descubrió que tenía una deuda impaga y cuyos intereses se habían multiplicado.

Fiorella Flores: “Estaba en Infocorp”

La actriz Fiorella Flores comenzó su carrera actoral en “Así es la vida”, en 2006, luego hizo de modelo en “Habacilar”. Sin embargo, estaba empeñada en dedicarse solo a la actuación y en especial en ser una actriz de teatro. “A pesar de que no es remunerado de la mejor manera”, reconoció.

No obstante, en 2013, después de concluir un taller con Alberto Isola, y aparecer en las obras “Un cuento de cuentos” y “Marat/Sade”, se encontró con que había acumulado una deuda sin siquiera saberlo.

“Me llego una carta de Saga Falabella, no sé después de cuántos años. ¡Estaba en Infocorp! Me cerraron las cuentas, me depositaban y no tenía plata”, relató.

“De S/ 300 soles de deuda, terminó siendo de S/ 6.000. Así pasa cuando no te enteras”, precisó. Según dijo la exmodelo, esto sucedió fue porque se paraba mudando y no habían podido notificarla sobre el pago anteriormente.

En esa etapa de su vida, Flores se encontraba ganando poco como actriz. Asimismo, contaba con una hija a su cargo, Tamara de 2 años, se había separado del padre y no tenía familia en Lima.

“Y justo me llamó la mamá de Tilsa Lozano (Monserrat Sibila Zegarra). Estaban a full con los eventos y no se daban abasto”.

A pesar de que lo rechazó la primera vez, la volvieron a llamar y aquella vez sí aceptó. “Me dije: ‘Voy a estar unos meses nada más’. Yo era consciente de que no me iba a ayudar en la actuación estar tan expuesta por el lado de Las Vengadoras”. Aun así, la actriz aseguró que todo estuvo muy bien organizado y su experiencia resultó ser muy buena.

¿Quiénes eran parte de Las Vengadoras?

A mediados del 2012, Tilsa Lozano formó Las Vengadoras, junto con Maricris Rubio y Giselle Patrón, un grupo de modelos que se dedicaban a animar discotecas y eventos. Luego se unió Jazmín Pinedo y, a su salida, un año después, ingresó Fiorella Flores, quien contaba con varios títulos como reina de belleza, tales como Miss Perú América 2003 y ser finalista en Miss Perú 2005.

¿Cómo fue el ingreso de Fiorella Flores a “Habacilar”?

En otro momento de la entrevista con Shirley Arica, Fiorella Flores habló de su etapa de modelo en “Habacilar”. En ese sentido destacó la calidad humana de Raúl Romero y contó a modo de anécdota que cuando ella hizo casting fue descartada y en su lugar quedo Natalia Urrunaga.

Sin embargo, después de ingresar a “Así es la vida”, y verla en la televisión fue invitada a ser parte del programa.