El 14 de agosto, John Kelvin lanzó su canción “Pido perdón” a través de las principales plataformas digitales; sin embargo, su regreso a la música provocó un gran rechazo debido a que él aún continúa recluido en la cárcel por agresión física y sexual en agravio de su expareja Dalia Durán. Tras este suceso, la modelo se comunicó con el programa “América hoy” y expresó su reacción ante lo ocurrido.

Durante la entrevista telefónica que dio al magazine de América TV, Durán señaló que no le parece apropiado que Kelvin haya realizado la producción de un nuevo tema musical mientras ella hace todo lo posible por mantener a su familia.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre el tema que lanzó John Kelvin desde la cárcel?

“Me da mucha pena porque son seis hijos (a los) que (les) tengo que pagar promoción, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar una nana para poder salir a trabajar, tengo que pagar la comida diaria de mis hijos, no está barata ahorita la situación para nada”, aseveró Dalia Durán.

“Yo sé lo que cuesta grabar un tema, no me interesa escuchar la canción, lo que sí no me parece es que un dinero que no es barato se emplee en algo tan superficial ahorita que él está privado de su libertad, cuando yo me estoy sacando la mugre y ni siquiera duermo, trabajando en miles de cosas para sacar adelante a mi familia”, añadió.

John Kelvin habría cometido infracción por lanzar canción desde la cárcel

Ana Solórzano, la jefa de prensa del INPE, advirtió que el cantante John Kelvin habría incurrido en una infracción al lanzar una canción desde la cárcel.

En comunicación con el programa “América hoy”, la encargada señaló lo siguiente: “No tiene autorización. Tiene que pasar por las autoridades antes y si lo ha hecho sin permiso, ha cometido una infracción”.

John kelvin lanza nueva canción. Foto: captura de Instagram/ @Johnkelvin

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).