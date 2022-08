Christian Yaipén y más peruanos que estudiaron música en Berklee, prestigiosa escuela de EE. UU.

El afamado líder del Grupo 5, Christian Yaipén, estudió en una de las mejores universidades de música que puede haber en el mundo: Berklee. En varias ocasiones, el cantante habló sobre su paso por esta casa de estudios y sobre las dificultades que tuvo que sortear para poder culminar su carrera.

Sin embargo, no es el único artista peruano que ha pisado la prestigiosa escuela de música, ya que otros grandes representantes también tuvieron la oportunidad de seguir su carrera en la misma alma mater.

Christian Yaipén

Christian Yaipén logró graduarse en el 2015 en la Universidad de Berklee en Estados Unidos. No obstante, el cantante estuvo a punto de dejar su carrera por dificultades económicas.

“ Viví cinco años solo, estudiando, no fue fácil para nada. A mí me tocó sufrir, había veces en las que no tenía qué comer . No es que, porque era del Grupo 5, llamaba para decir: ‘Mándenme plata’. Yo también era consciente del sacrificio que estaban haciendo todos. Mi mamá vendió su camioneta para pagar mis estudios”, dijo.

“Antes de terminar la carrera, a dos semestres, le dije a mi profesor que ya iba a dejar los estudios porque era demasiado gasto“, contó. Sin embargo, presentó una propuesta de cumbia y obtuvo una beca para poder culminar su carrera.

Nicole Zignago

Nicole Zignago, hija de Gian Marco, en su adolescencia, emigró a Estados Unidos junto a su familia y fue en ese momento cuando pudo concretar uno de sus deseos más grandes: ingresar a la Universidad de Berklee.

“Berklee siempre fue mi sueño. Decidí postular, ingresé y desde los 17, 18 (años) fue que empecé a prepararme, desde abajo, para tomar esto en serio y tener una carrera” , contó la intérprete en una entrevista con Carlos Orozco.

Tras culminar sus estudios, la cantautora nacional logró sacar un hit con Sofía Reyes “1,2,3″, en cual se posicionó en las plataformas digitales y se convirtió en la favorita de todos sus seguidores.

Álvaro Balvín

Álvaro Balvín Benavides es un compositor limeño que inició su carrera profesional en el Conservatorio de Música en Lima. No obstante, la situación que se atravesaba en ese tiempo le dificultó su permanencia en dicha casa de estudios. Ante ello, decidió postular a Berklee en Boston, lugar donde se licenció como compositor de películas.

“Desde pequeño, cuando pensaba qué iba a estudiar, había opciones como ingeniería, administración, y dentro de ellas estaba la música. No es fácil tomar esta decisión porque te puede ir bien o mal. Pero, cuando le dije a mi mamá que sería músico, me respondió: ‘Cualquier cosa que estudies, lo tienes que hacer al 100%’”, contó en una entrevista para la web “Periodismo 360 UTP”

Tras culminar su carrera, Álvaro Balvín regresó a Perú y se desempeñó como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Álvaro Balvín se formó en la prestigiosa Universidad de Boston. Foto: Álvaro Balvin/Instagram

Micaela Minaya

La cantautora peruana Micaela Minaya dio rienda suelta a su vocación artística a los 15 años. A esa edad empezó a escribir sus primeras canciones con la asesoría del reconocido compositor Ivan Cock. En el 2018, postuló a Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos, para cursar su carrera musical profesionalmente.

A la par, realizó su primera producción con David Chang en Elisa Records, productora del grupo We The Lion.

“Por más que la vida del músico sea caótica, un poco inestable, y por más que nos dé mucho miedo a veces, la elegiría una y otra vez. Y es que cada día estoy más segura de que no hay otra cosa que preferiría hacer ”, expresó la artista, según registra su fan page.