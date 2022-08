¿Qué fue de Daniela Sarfati y a qué se dedica ahora la actriz que interpretó a ‘Susú’ en “Al fondo hay sitio”?

Daniela Sarfati fue parte del primer elenco de “Al fondo hay sitio”, en el que dio vida a la popular ‘Susú', personaje que fue presentado como mejor amiga de Isabella Maldini. Aunque sus apariciones en la serie fueron esporádicas, se le recuerda mucho por dejar sus prejuicios de ‘pituca’ para enamorarse de ‘Pepe’ y ‘Tito’, y posteriormente casarse con un señor mayor como ‘Don Bruno’.

Su última aparición se dio en el capítulo final de la octava temporada, cuando apareció realizando obra social cerca a la choza a la que fueron a vivir los Gonzales luego de que su casa fuera demolida por Miguel Ignacio y antes de que Francesca los alojara en su nuevo hogar. Descubre en la siguiente nota a qué se dedica actualmente la actriz, quien no ha descartado ni anunciado un posible regreso a la serie.

¿Quién es Daniela Sarfati?

Daniela Sarfati es una reconocida actriz peruana que nació en Lima el 20 de marzo de 1974. Su debut en la pantalla chica se dio en el programa “Aplausos” en 1993; no obstante, la actuación que la elevó a la esfera pública fue su papel como ‘Cindela’ en Nubeluz. Asimismo, su fama creció en 1997 cuando interpretó a Lucía en la serie Torbellino y luego formó parte del grupo musical que llevó el mismo nombre.

Daniela Sarfati fue una 'cindela' en Nubeluz a inicios de los 90. Foto: Twitter Daniela Sarfati

Además de su papel de ‘Susú' en “Al fondo hay sitio”, participó en diversas producciones de televisión y teatro. También fue parte de programas como el ‘El gran show’ y ‘Habacilar: amigos y rivales’; por otro lado, en el cine participó en ”No se lo digas a nadie” (1998), “Loco cielo de abril” (2014), “Qué difícil es amar” (2018), entre otros.

En el ámbito personal, fue pareja del actor Óscar López Arias, con quien se casó en 2006. Su relación tuvo dos etapas, debido a que se separaron en 2013, pero en 2018 volvieron a intentarlo, aunque en 2020 volvieron a tomar caminos diferentes.

¿Qué fue de Daniela Sarfati después de “Al fondo hay sitio”?

Tras el final de “Al fondo hay sitio” en 2016, Daniela Sarfati continuó desarrollando su carrera como actriz; en 2018 participó en “Torbellino: 20 años después” en Latina y actualmente es parte de la serie “Junta de vecinos” en América.

Sin embargo, esto no es lo único a lo que se dedica la actriz, sino que también adoptó nuevos hábitos a su vida como el veganismo, la práctica de deportes y la meditación. En 2019, reveló que encontró la paz en esas actividades luego de sufrir una gran depresión:

“ Entré en una depresión que me llevó más allá del fondo. Lo primero que me salvó fue volver a meditar, luego hacía deporte y en ese camino llegó el yoga a mi vida. Me volví vegetariana. Por primera vez en mi vida me sentía: yo. Pedí ayuda, estuve en terapia ”, escribió en sus redes sociales.

Su pasión por este mundo creció tanto que hoy es profesora de meditación y coach de vida. También practica el reiki, una medicina alternativa japonesa que consiste en “terapias de energía”.