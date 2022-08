El cantante peruano Tommy Portugal brindó una entrevista al youtuber ChiquiWilo para el programa digital “Tú quieres show”. En dicho encuentro, el artista habló acerca de diversos temas relacionados a su carrera en el mundo de la música. Uno de los momentos más interesantes de la conversación llegó cuando contó que le prohibieron interpretar las canciones de “Al fondo hay sitio”.

¿Por qué le prohibieron cantar los hits de “Al fondo hay sitio”?

Según el propio cumbiambero, un miembro de América TV limitó sus opciones de entonar los hits de la famosa serie en los conciertos que realizaba.

“Había un pata encargado de lo musical en el canal que se puso mosca. Habrá pensado que yo me estaba haciendo millonario y quería que yo pida autorización para poder cantar ‘Al fondo hay sitio’ en mis conciertos, prácticamente, me estaba prohibiendo cantarlo. Yo le digo: ‘Maestro, todas las orquestas cantan’. Yo tenía que pedir permiso porque me hacían ‘chongo’ ”, detalló.

“Le digo: ‘Maestro, no te voy a llamar a la 1 a. m. (para decir) que voy a cantar Al fondo hay sitio’... parece gracioso, pero me hacían la vida imposible. En Tacna tuve un problema porque el que me contrató colocó que iba a cantar las canciones de ‘Al fondo hay sitio’. Por eso, me hicieron ‘chongo’, (dijeron) que me estaba colgando de la marca”, añadió.

¿Tommy Portugal se arrepiente de cantar “Al fondo hay sitio”?

En la entrevista con ChiquiWilo, Tommy Portugal aseguró que, a pesar de todas las complicaciones, se siente muy agradecido porque fue gracias a “Al fondo hay sitio” que su popularidad como artista incrementó notoriamente.

La canción me sirvió muchísimo, pero también me trajo problemas. Al final, el canal me vetó porque decían que yo me estaba aprovechando, pero la gente me pedía que la cante. Así que me vetaron un tiempo”, manifestó.