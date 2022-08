Ricardo Morán tuvo 2 enamoradas antes de declararse homosexual: “Les pido mil disculpas”

Ricardo Morán ha demostrado, en más de una oportunidad, estar plenamente orgulloso de quién es como persona y lo que ha logrado a lo largo de los años fruto de su esfuerzo. Sin embargo, esto no significa que las cosas siempre fueron fáciles para el querido conductor de “Yo soy”.

El 14 de agosto, mediante redes sociales, el productor peruano se animó a conversar con sus miles de seguidores y abrió la caja de preguntas para que le dejen cualquier consulta referente a su vida personal o privada. De esta forma, reveló que, pese a ser abiertamente homosexual, estuvo con dos mujeres en el pasado.

Ricardo Morán habla de sus exparejas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Morán precisó que, antes de aceptar su orientación sexual, tuvo amoríos con dos chicas, ya que se sentía rechazado socialmente. Pese a ello, se mostró arrepentido de sus decisiones y ofreció disculpas a las jóvenes con las que tuvo una relación en el pasado.

“En una sociedad como la nuestra, los homosexuales demoramos mucho en aceptarnos porque nos sentimos muy rechazados y hacemos cosas que no debemos. Tuve dos enamoradas, les pido mil disculpas, debe haber sido el peor sexo de su vida”.

¿Por qué decidió hacer pública su orientación sexual?

Siete años han pasado desde que Ricardo Morán sorprendió a todos sus seguidores al hablar de su orientación sexual. Pese a ello, en una conversación con La República, el presentador aclaró que esta parte de su vida sí era conocida por sus seres queridos.

“Cuando alguien me pregunta cómo tomé la decisión, yo siempre digo que fue un impulso. Un día vi el debate en el Congreso acerca de la unión civil no matrimonial y me indigné. Escribí tres tuits y ya está. Y luego dije: ‘Ch***, ¿qué acabo de hacer? Tengo que llamar a mi mamá a decirle antes de que alguien la llame’”, contó entre risas.