John Kelvin regresa a la música y estrena su nueva canción “Pido perdón”, desde prisión

John Kelvin sigue acaparando las portadas de la farándula local. El cantante de cumbia se encuentra recluido en la prisión de San Juan de Lurigancho, tras ser sentenciado a 21 años de cárcel por agresión física, sexual y emocional a su aún esposa, Dalia Durán.

John Kelvin estrena nuevo tema musical

A pesar de que el Poder Judicial lo declaró culpable, Kelvin no se ha alejado de la música. A través de sus redes sociales, el último lunes 15 compartió el estreno de su nueva composición musical llamada “Pido perdón”.

En su cuenta oficial de Spotify, el exintegrante del Grupo 5 subió un afiche promocional, en el que posa vestido con un terno azul y con las manos juntas como si estuviera implorando perdón.

El video también se encuentra disponible en YouTube y ya cuenta con 3,847 vistas.

John kelvin lanza nueva canción. Foto: captura de Instagram/ @Johnkelvin

John Kelvin se pronuncia sobre evento benéfico a su favor

John Kelvin sigue involucrado en una gran polémica y, en las últimas semanas, sus compañeros de diversas orquestas y solistas realizaron un concierto para poder recaudar fondos en apoyo del músico.

Sin embargo, el evento generó muchas críticas en redes sociales, incluso algunos artistas, sobre todo mujeres, decidieron deslindarse del show.

A raíz de ello, el cantante se pronunció en redes sociales y afirmó que el dinero recaudado estaba destinado para sus hijos con la cantante cubana. “Este evento es realizado para mis seis hijos, ya que, como saben, yo siempre me he preocupado por el bienestar de ellos. Nunca los dejaré desamparados, ni aún estando privado de mi libertad, no están solos, los amo”, escribió en su cuenta de Instagram.