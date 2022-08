Janet Barboza: ¿por qué cancelaron “La movida de los sábados” y qué tuvo que ver Gisela Valcárcel?

La presentadora de televisión Janet Barboza se ganó el reconocimiento de todos los peruanos gracias a su programa “La movida de los sábados”. En el sintonizado show se presentaban diversos grupos musicales, tales como Armonía 10, Corazón Serrano y El Lobo y la Sociedad Privada, para dar a conocer sus nuevos hits.

A pesar de su éxito y el cariño que le tenía el público a la popular ‘Rulitos’, de un momento a otro, la conductora fue sacada del show que ayudó a crear. Conoce la razón de su despido a continuación.

¿Por qué cancelaron “La movida de los sábados”?

Janet Barboza, actual conductora de “América hoy”, confesó que su salida de “La movida de los sábados” no fue pura casualidad, ya que los directivos de Panamericana Televisión le comentaron que su despido se debió a una llamada de la popular ‘Señito’.

Janet Barboza se encargó de la conducción de "La movida de los sábados" por varios años. Foto: Andina

Según Barboza, los gerentes del canal confirmaron que Gisela Valcárcel llamó para que sacaran del aire al programa de cumbia. “Para muchas personas, no voy a tapar el sol con un dedo, hubo muchas rencillas con la señora Gisela Valcárcel. Muchas de las personas de su entorno salieron a atacarme ferozmente. A mí no me consta, pero hubo directivos que me dijeron eso, tengo que reconocerlo, que Gisela había hablado con algún directivo para que saquen mi programa, porque yo era muy molesta en el canal”, contó.

¿Por qué retiraron a Maricarmen Marín de “La movida de los sábados”?

A fines de 2019, Janet Barboza se presentó en el programa “El valor de la verdad” para confesar si fue ella quien mandó a sacar del programa “La movida de los sábados” a Maricarmen Marín.

Barboza confesó que efectivamente fue ella quien le dijo a los directivos de Panamericana Televisión que la cumbiambera tenía solo tenía 17 años en aquel entonces. Según explicó, todos los canales tienen la regla de no contratar a menores de edad, por lo que, cuando se enteraron de su verdadera edad, decidieron retirarla del programa.

Maricarmen Marín. Foto: @maricarmenmaríns/Instagram

“Pobre Maricarmen. Te cuento, ya en esa época, al igual que ahora, no se podía contratar a menores de edad en un canal de televisión para evitar demandas”, dijo.