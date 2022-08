Jaime Chincha afirma que RPP vetó el tema del Sodalicio en su programa

Jaime Chincha acaparó cientos de titulares tras desaparecer abruptamente de RPP, emisora radial que lo acogió durante tres años para la conducción del programa “Nada está dicho”. Ahora, meses después de su salida, el periodista contó la incidencia que vivió durante sus últimos días como presentador para el también espacio televisivo.

En una reciente entrevista con el comunicador Pedro Salinas, el conductor de Canal N se mostró fastidiado al recordar la vez que la productora del formato que presentaba en ese entonces, según su versión, le negó la posibilidad de tocar el tema del Sodalicio.

“Hay intereses por todos lados y uno tiene que saber sopesarlos en el momento en el que sientes que ya no te dejan o hay censura”, comentó, para luego profundizar en el tema.

El arzobispo Eguren y el Sodalicio. El arzobispo José Antonio Eguren posa con su familia espiritual del Sodalicio, en la que destaca el jefe del ala financiera, Jaime Baertl Gómez. Foto: difusión

¿Qué dijo Jaime Chincha sobre RPP?

En una íntima conversación para el canal de YouTube de Pedro Salinas, el comunicador Jaime Chincha reveló que el equipo de RPP no dejó que hable sobre el Sodalicio pese a tener información importante del caso.

“Una vez, creo que te quería invitar a ti (Pedro Salinas) o a Paola (Ugaz) porque algo había ocurrido sobre el caso que se debía tratar (…) Quise tratar el tema”, indicó.

Posteriormente, señaló que, por más que intentó, le negaron rotundamente ese tema para su programa, pues supuestamente alguien más se encargaría de eso.

“Fui donde la productora de ese momento y le dije sobre el tema del Sodalicio, y me lo vetaron. ‘No, no lo tocas tú, lo va a tocar otro’ (…). La familia no quería tocar el tema y me mandaron a decir que, por favor, yo no toque el tema”, manifestó.

¿Cuándo renunció Jaime Chincha a RPP?

Debido a que diversos usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre la salida de Jaime Chincha y acusaron a la emisora radial de botarlo sin previo aviso, el director periodístico Daniel Titinger aclaró que el periodista fue el que decidió irse para buscar nuevos rumbos.

“Me hubiera gustado que los periodistas que especulan sobre la salida de Jaime Chincha me llamaran. La verdad es simple: Jaime renunció a RPP hace dos semanas para irse a trabajar a otro medio de comunicación, donde imagino que pronto lo verán”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.