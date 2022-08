¿Brunella Horna ya tiene fecha para la boda con Richard Acuña? Esto dijo la modelo

Con información de Omar Coca / URPI-LR

Brunella Horna aseguró a La República este 15 de agosto que ella y Richard Acuña se encuentran más que emocionados por su próxima boda. Un mes atrás, el 16 de julio, la modelo chiclayana era sorprendida por el excongresista con la pedida de mano en un cine luego de casi cinco años de compromiso. Tras presumir su anillo en “América hoy”, ‘Baby Brune’ se aventuró a soltar las ideas que tenía para la ceremonia.

“Yo quiero que sea en mi playa, en Pimentel (Chiclayo). Richard ama Trujillo y quiere que sea en Trujillo. Otras personas me dicen en Lima”, dijo.

¿Cuándo será la boda de Brunella Horna y Richard Acuña?

Brunella Horna no pudo escapar de la pregunta y aceptó que hasta el momento no habían fijado el día. “La fecha exacta, no. Sí hemos dicho que va a ser este año”, indicó.

Efectivamente, el pasado jueves 11, la ex chica reality sorprendió a sus compañeros de “América hoy” al descartar que su boda se realice el próximo año. “No me voy a casar el 2023″, aseveró, para consternación de su compañera Ethel Pozo, cuyo matrimonio se realizará en setiembre. “Brunella, mírame a los ojos, ¿te casas antes que yo?”, preguntó preocupada la hija de Gisela Valcárcel.

Brunella Horna y Richard Acuña: ¿ya piensan en bebés?

“¡Ay, no!”, respondió Brunella Horna cuando se le pregunto si ya pensaba en tener un bebé y pidió que no la apresuren. “Paso a paso”, dijo, y agregó: “Hijos más adelante, pero por ahora estamos entusiasmados en el matrimonio”.