Yahaira pide humildad a los concursantes de “La gran estrella”: “Sé lo que es luchar por un sueño”

¡La ‘Patrona’ habló! Yahaira Plasencia vuelve a ser el centro de atención luego de revelar cómo es su relación con los concursantes de “La gran estrella”, el nuevo formato de competencia de Gisela Valcárcel. La salsera, quien también causó sorpresa por sus declaraciones al anunciar que sería jurado del show, se sinceró con respecto a lo que espera recibir de los jóvenes cantantes en las galas del programa.

Yahaira: “Sé lo que cuesta tratar de entrar a la televisión”

Yahaira Plasencia contó su verdad después de que, en la edición del sábado 13 de agosto de “La gran estrella”, se viviera un tenso momento entre participantes. En una reciente entrevista, señaló que entiende la intensidad de los competidores porque ella pasó por los mismos retos para construir su carrera.

“Me motiva el que yo también pasé por lo mismo, o sea, yo sé lo que es luchar por un sueño, sé lo que cuesta tratar de entrar a la televisión, tratar de gustarle a la gente, tratar de vender un producto que no es nada fácil aquí en nuestro país”, comentó.

Asimismo, afirmó que suele compartir consejos con los competidores. Específicamente, cuando habla con ellos, trata de hacerlos más conscientes de sus talentos y de la experiencia que van acumulando al participar del programa, gala tras gala.

“Yo creo que, a cada uno de los chicos, lo que siempre les aconsejo es que tengan confianza en sí mismos y que aprendan y absorban todo lo que los profesores les van a enseñar. Más que ganar y tener los mejores puntos, el mejor puntaje es absorber absolutamente todo lo que ellos han aprendido aquí. (...) Yo creo que van a ir aprendiendo, poco a poco, que esto es un show, van a ir aprendiendo, poco a poco, que a veces uno su carácter no lo puede manejar, no lo sabe manejar en el set”, expresó.

Yahaira Plasencia también se une al programa de Gisela. Foto: captura América TV

Yahaira no concuerda con Sergio George: “Es importante tener valores”

En otro momento de la conversación, Yahaira Plasencia dejó en claro que no comparte la opinión que Sergio George dio en la gala pasada. El productor habría afirmado que, en el tipo de formatos como el de “La gran estrella”, prima más el talento del cantante que sus valores.

“No, cada uno tiene su opinión. Yo creo que es importante la humildad, sí, pero es verdad, aquí no hemos venido tampoco a ser amigos de todo el mundo, no a todo el mundo le vas a caer bien, ¿entiendes? Yo creo que es importante tener valores, humildad, pero acá uno viene a ganar , uno viene a esforzarse y también a hacer amigos, claro que sí, pero si no le caes bien a alguien, no es tu culpa, sigues con tus cosas y ya”, aseveró.