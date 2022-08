Mario Hart y Tito Wanka se enfrentan en Twitter: ¿por qué se pelearon y cómo terminó todo?

¿Tito Wanka y Mario Hart enfrentados por Pedro Castillo? El domingo 13 de agosto, el abogado Edison Peralta (nombre real del tuitero) publicó en su red social un mensaje en el cual agradece a la gestión del presidente. Esto provocó una airada respuesta del expiloto y chico reality, lo que encendió aún más la polémica.

¿Mario Hart insultó a Tito Wanka?

Tito Wanka, quien trabajó como asesor en el Congreso, escribió: “Acabo de tanquear mi carro con un ahorro de casi 40 soles. La gasolina está bajando. ¡Gracias al Gobierno comunista de Pedro Castillo!”.

“Qué bueno, ahora gástalos en el pollo, pan y demás alimentos que siguen sin bajar” , respondió Mario Hart, agregando al final un emoji de huevo a modo de insulto.

13.8.2022 | Tuits entre Mario Hart y Tito Wanka. Foto: captura Twitter

¿Qué le respondió Tito Wanka?

Al vuelo, Tito Wanka le recordó a Mario Hart su pasado como chico reality: “Marito: ya te oí. Tranquilo. Sigue cargando llantas y dando vueltas a tuerquitas de ‘Combate’ o ‘Esto es guerra’”. Y agregó que intenta armar “una oración completa sin incluir un insulto” para no parecer “hueco”.

El esposo de Korina Rivadeneira no se quedó callado y contratacó: “No me puedes oír porque no te he hablado. Me podrías leer porque te he escrito”. Insinuó que hablar con el abogado le requería un gran esfuerzo, y remató su respuesta con un nuevo insulto: “¡Sonso!”

13.8.2022 | Tuits entre Mario Hart y Tito Wanka. Foto: captura Twitter

13.8.2022 | Tuits entre Mario Hart y Tito Wanka. Foto: captura Twitter

A pesar de que los tuits entre ambos terminaron ahí, los usuarios de Twitter se fueron contra el expiloto y una vez más le recordaron su promesa de irse del Perú si ganaba Pedro Castillo.

“¿Sigues en el país? Yo voté por él para que te vayas, cumple tu promesa de campaña al menos pues. Ya sabemos que sabes saltar y armar vasitos, no es necesario (que lo) sigas demostrando”, escribió un internauta.

14.8.2022 | Opiniones de usuarios sobre la pelea entre Mario Hart y Tito Wanka. Foto: captura Twitter

Mario Hart responde a los que piden que se vaya de Perú

Tras el ascenso de Pedro Castillo como Presidente del Perú en 2021, Mario Hart fue asediado en redes sociales por usuarios que le pedían irse. A través de sus historias de Instagram, el expiloto respondió: “Le voy a regalar un poquito de dignidad al que me demuestre que yo haya dicho que me voy a ir del país”.