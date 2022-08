“Esto es bacán”: ¿y Elías Montalvo? Así quedaron definidos los integrantes del nuevo reality

El nuevo reality de competencia “Esto es bacán” llegó a las pantallas de televisión con un innovador formato. El espacio conducido por Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado presentó el último 13 de agosto a los participantes.

¿Qué es “Esto es bacán”?

El reality “Esto es bacán” no es un programa en su totalidad, sino un nuevo segmento de “Sorpréndete”, espacio televisivo que está dedicado a difundir acciones de labor social. Esto será el objetivo que tendrán los participantes, quienes competirán con el objetivo de ayudar a más personas.

¿Quiénes son los integrantes?

Alejandro Benites, conocido como Zumba

Chris Soifer

Bryana Pastor

Andrea Arana ( conductora de “Un día en el mall”)

Duilio Vallebuona

Alejandro Pino

Allison Pastor

¿Qué pasó con Elías Montalvo?

Aunque los conductores confirmaron la participación de Elías Montalvo, este no se presentó en el estreno de “Esto es bacán”.

A través de un enlace desde México, Montalvo se comunicó con el programa y explicó las razones de su ausencia.

“Un poco nervioso de ver a todos, se me pone la piel de gallina por estar ahí con ustedes. Por motivos de fuerza mayor no he podido acompañarlos”, manifestó Elías. En ese sentido, contó que ha abierto una cafetería en tierra azteca y que “le está yendo muy bien”.

Al ser consultado si estará en la próxima edición del espacio, afirmó que “pronto” lo haría.