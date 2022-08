Carla Tello se mostró feliz al compartir el sexo de su bebé: “Ya sabemos qué es”

La periodista Carla Tello fue el centro de atención en las redes sociales con las nuevas actualizaciones de su embarazo. La presentadora de América Televisión, quien reveló que había iniciado un tratamiento para poder convertirse en madre, compartió el sexo de su hijo en un tierno video junto a su prometido.

Carla Tello habla de su embarazo en redes

La noticia del embarazo de Carla Tello sorprendió a los cibernautas y televidentes de América Televisión a mitad de julio. Tras anunciar su compromiso unos meses antes, la también conductora de Canal N se explayó en sus plataformas para contar que ya se encontraba a la mitad del proceso para ser mamá.

“Por fin puedo contárselo a esta linda comunidad. Ya en la mitad del embarazo, y luego de haber pasado el peligro, les comparto mi emoción y alegría. Algunos ya se habían dado cuenta”, empezó así su mensaje. Más adelante, la comunicadora dejó en claro que esta nueva etapa de su vida marca en ella un nuevo inicio. De igual forma, ya había anunciado cuándo revelaría el sexo de su hijo:

“Ya les iré contando más de esta experiencia tan bonita y a la vez tan retadora. He aprendido a disfrutar este proceso en el que las maripositas en el estómago resultan ser tu criaturita que viene en camino. La última foto no es spoiler, no sabemos si es hombre o mujer... se está escondiendo. Sabremos la primera de agosto”.

Publicación de Carla Tello Foto: Instagram

Carla Tello: “Muchos de ustedes habían marcado mujer”

Durante la tarde del domingo 14 de agosto, Carla Tello lanzó una serie de fotos y un video en los que hace oficial la revelación del sexo de su hijo. La periodista escribió en Instagram: “Hoy queremos contarles que ya sabemos qué es: ¡es hombrecito! Muchos de ustedes habían marcado mujer en las encuestas, ¡nosotros también nos sorprendimos! Gracias”.

En TikTok, compartió el momento exacto en el que se enteró, junto a su pareja, que tendrá un niño. “¡Las cosas que me hacen hacer!, ¡es un baby boy!”, escribió.