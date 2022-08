Allison Pastor aclara que entró a “Esto es bacán” por única vez: “Lo hago con el fin de ayudar”

La actriz y modelo Allison Pastor apareció el último sábado en el espacio “Esto es bacán”, de Willax, que forma parte del programa “Sorpréndete”, presentado por Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado. En un inicio, Pastor había dicho que en el reality se respiraba un “buen ambiente laboral”, a diferencia del programa de Gisela Valcárcel.

No obstante, la propia artista y también esposa de Erick Elera ha aclarado que su aparición fue solo por una vez y con el fin de poder ayudar a las personas más necesitadas. “Fue bonito participar en ‘Esto es Bacán’, solo con el único fin de ayudar a los que más necesitan”, escribió la figura televisiva en un post de Instagram.

¿Qué dijo Allison Pastor sobre “Esto es guerra”?

“Y a todos los que me escriben, yo sigo en mi etapa de rehabilitación. No puedo hacer competencias fuertes ni nada. Estoy muy limitada, pero fue bonito estar ahí para apoyar”, señaló la también influencer, quien de esta forma aclaró que su receso en el programa “Esto es guerra” sigue vigente, por lo que no descarta volver a dicho espacio.

Allison Pastor se encuentra de licencia en "Esto es guerra". Foto: captura de EEG / América TV

En la emisión de dicho espacio, los presentadores le han agradecido a Pastor el haber acudido pese a la lesión adquirida en el programa de América Televisión.

Ayudar por una buena causa

Allison Pastor ha dicho que la finalidad de su presencia en “Esto es bacán” es poder ayudar a los peruanos que más necesiten.

Allison Pastor fue parte de varias producciones de América TV. Foto: captura de América TV

“Gracias a ustedes por contar conmigo, yo feliz de poder apoyar y más si es por una buena causa”, fueron las palabras de la concursante durante la edición del sábado 13 de agosto, fecha en la que comenzó dicha secuencia.