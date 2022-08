Xoana González anuncia que hará dupla con Macarena Gastaldo en OnlyFans

Xoana González continúa remeciendo OnlyFans con su contenido para adultos. Sin embargo, ahora la modelo argentina tiene una nueva idea para aumentar su número de suscriptores y, de esa manera, obtener más ingresos. Esta vez, anunció que hará una dupla de ‘puro fuego’ con su compatriota y también modelo Macarena Gastaldo.

¿Qué dijo Xoana González?

Ambas se han hecho conocidas en Perú por protagonizar escándalos amorosos y por llevar una vida de lujos. Pero todo indica que sumarían fuerzas para hacer una colaboración en la conocida plataforma.

Según contó Xoana González, quien tomó la iniciativa de este proyecto fue Macarena Gastaldo, motivo por el cual le regaló una maleta llena de prendas que podría usar su colega en los videos que grabarían juntas.

“ Macarena me propuso la idea y le dije que sí. Hasta le he dado una maleta con lencería y bikinis , espero que después no se ‘chupe’ o se eche para atrás”, expresó la argentina para el diario Trome.

A fines de julio, Xoana González y Macarena Gastaldo se reencontraron en una reunión privada, en la que posaron con lencería. “¿OnlyFans juntas?”, escribió la exnovia del futbolista Patricio Álvarez.

Macarena Gastaldo y Xoana González en OnlyFans. Foto: composición LR/Macarena Gastaldo/ Instagram/ Xoana González/ Facebook

¿Cuánto gana Macarena Gastaldo en OnlyFans?

Macarena Gastaldo reveló en una entrevista para “Amor y fuego” que gana hasta $ 7.000 mensuales gracias a su contenido en OnlyFans. La modelo mencionó que quiere comprarse un segundo departamento.

“Un buen mes sacó 6.000 o 7.000 dólares. Solo muestro transparencia. Ustedes no vieron videos míos porno distribuidos por allí. Un mes bajo, sin hacer nada, solo fotos y mandando a mi CM para que las ponga, unos 3.000 dólares”, señaló.