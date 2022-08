Abogado de Melissa Paredes descarta que la modelo haya solicitado enviar a su hija a albergue

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen librando una batalla legal por la tenencia de su hija, la cual tuvo un nuevo capítulo en los últimos días, pero que sigue sin beneficiar a ninguna de las partes. Y es que el pasado 11 de agosto, Leidi Oliva Díaz, jueza de familia, rechazó el supuesto pedido hecho por la modelo para que su hija sea trasladada a un albergue infantil.

La menor de solo 4 años vive actualmente con la madre del ‘Gato’, luego de que se le ordenara a ambos padres no acercarse a la niña a 100 metros de distancia mientras dure el proceso. Y en las últimas horas, el abogado de la exconductora de “América hoy” reveló su versión de la supuesta solicitud hecha por su clienta.

Abogado de Melissa responde sobre el supuesto pedido de su defendida

Wilmer Arica, abogado de Melissa Paredes, descartó rotundamente que la modelo haya efectuado una solicitud para que su hija deje la casa de los padres de Rodrigo Cuba y vaya a un albergue. Incluso, el hombre de leyes enfiló contra los medios de prensa para que informen de manera correcta sobre este enfrentamiento mediático y legal.

Melissa Paredes deberá seguir respetando orden del Poder Judicial de no poder acercarse a su hija. Foto: Composición LR / Instagram / melissaparedes

“Es falso que mi patrocinada haya realizado alguna solicitud de traslado de su menor hija hacia un albergue. En ese sentido exhorto a los medios de comunicación a la difusión de información verdadera y verificada y no generar así más desinformación en la población”, expresó para Trome.

Melissa Paredes celebra su cumpleaños alejada de su hija

El mismo 11 de agosto, Melissa Paredes cumplió un año más de vida y decidió escribir un extenso mensaje en Instagram para compartir sus sensaciones. La conductora aseguró que la situación familiar que vive hace que este sea un año diferente, pero también dijo que, pese a ello, seguirá celebrando esta fecha especial.

La artista ha hecho una reflexión por su cumpleaños donde hizo invocaciones religiosas. Foto: Instagram Melissa Paredes

“Hoy Dios me regaló un año más de vida. Él hizo que hoy yo abra mis ojos, me dio salud y fuerzas para seguir. Todos ustedes saben que amo mis cumpleaños. Soy consciente de que este será diferente. Pero también soy consciente de que Dios nos regala la vida para disfrutarla. Y por más tormenta que uno pase, si estamos sujetos de su mano, créanme que podemos soportar mucho dolor y solo porque él no nos pasa por una tormenta sin un propósito. Y me van a disculpar, pero hoy celebraré mi día. Compartiré con los que más amo y haré ciertas cosas que muchos de ustedes me piden en sus mensajes. Los amo y quiero que sepan que HOY SOY MÁS FUERTE QUE AYER GRACIAS A DIOS”, expresó.