Susan Villanueva, hija de Melcochita, se disculpa con su hermana Yessenia: “Que pare esta pelea”

Melcochita y las peleas dentro de su familia nuevamente acaparan titulares. Su hija mayor, Susan Villanueva, pidió disculpas públicas a su hermana menor Yessenia Villanueva a través de un video publicado en TikTok el viernes 12 de agosto. El conflicto entre ambas surgió luego de conocerse que la última del clan Villanueva había sido desalojada de su casa en EE. UU. y vivía en las calles.

Además de eso, en un enlace con “Magaly TV, la firme”, la hermana mayor indicó que su pariente tiene VIH (virus de la inmunodeficiencia humana).

Susan Villanueva: “Que pare esta pelea”

“Quisiera hacer un mea culpa y pedir disculpas a mi hermana”, inició Susan Villanueva, quien afirmó que ella no ve televisión y no estaba al tanto de que Yessenia no había revelado esa información sobre su salud. Aun así, dijo que no estaba segura del diagnostico.

“Solo quiero decir que pare esta pelea porque somos familia”, indicó, y en esa línea señaló que solo buscaba aconsejar y ayudar a Yessenia Villanueva. “No soy una persona manipuladora ni calculadora”, dijo. Aseguró además que su intención no es seguir declarando porque “ya no vive de la farándula”.

¿Susan Villanueva advirtió a Yessenia Villanueva?

En otro momento, Susan Villanueva aseguró que advirtió a Yessenia que no se fíe de su sobrina, su propia hija.

“Mi papá también le dijo: ‘Imagínate. Si ha botado a su madre y a su abuelo, y encima hizo que detengan a su madre, ¿qué no te va a hacer a ti?’. Y dicho y hecho, no duró un mes y la botaron”, expresó.

La hija mayor de Melcochita dijo estar apenada por toda la situación, en especial por su sobrino. “Pensé que las cosas iban a ser diferentes y poder ser hermanas”. En esa línea, afirmó: “Si en algún momento me necesita, yo siempre voy a estar ahí”.