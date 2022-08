¿Qué fue de Maricris Rubio, la modelo que fue vengadora junto con Tilsa Lozano y Jazmín Pinedo?

Tilsa Lozano, Jazmín Pinedo y Maricris Rubio formaron parte de una de las primeras agrupaciones femeninas: Las Vengadoras. Fue allá, por los años 2010, cuando estas modelos tuvieron un gran auge en su carrera, con varias presentaciones y una fuerte exposición mediática.

No obstante, en la actualidad, muchas personas buscan saber qué sucedió con la tercera integrante de este clan: Maricris Rubio, quien participó en exitosas producciones nacionales como actriz. Te brindamos más detalles a continuación.

Maricris Rubio: ¿quién es?

Maricris Rubio es una modelo e influencer peruana. Se desempeñó como actriz en “Así es la vida” y “Al fondo hay sitio”, esta última serie bajo el papel de Renata Newman. Asimismo, fue parte de “Habacilar” y del fenecido programa “Titanes”, transmitido por Latina.

Hace unos meses, Jazmín Pinedo aclaró en su programa “Más espectáculos” que su círculo íntimo es muy cerrado; sin embargo, afirmó que considera a Maricris Rubio como una de sus mejores amigas.

“Nicola Porcella y yo nos conocemos desde que tenemos 12 años, somos muy amigos. Maricris (Rubio), pero ella ya no está en la televisión, también es una de mis mejores amigas y allí ya dejé de contar. Tengo un montón de gente con la que he trabajado, con la que me llevo superbién, que me encanta trabajar con ellos”, señaló la ‘Chinita’.

En 2020, se reencontró con sus compañeras Tilsa Lozano y Jazmín Pinedo. Fue la ex ‘Colita’ quien compartió el entrañable recuerdo a través de sus historias de Instagram.

Maricris Rubio 2022: ¿a qué se dedica tras alejarse de la TV?

Actualmente, Maricris Rubio es una exitosa empresaria en el rubro de la belleza, pues tiene un centro de estética especializado en cabello y cosmética. En redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, dice: “Amo el deporte, la naturaleza y soy madre a tiempo completo”.

En 2019, Maricris Rubio denunció a Sheyla Rojas por haber copiado las fotografías de su salón de belleza, haciéndolas pasar por suyas.

“Me molesta que se acrediten un trabajo ajeno, que nos cuesta, que me cuesta capacitar a mis estilistas, mandarlas afuera para que vengan con las últimas tendencias. Y que otras personas se acrediten siendo un trabajo ajeno. Me molesta, también, porque es engañar a las clientes y te digan: ‘Te voy a hacer eso y no te voy a hacer esto’, porque en verdad no saben hacer esas técnicas”, fue lo que dijo la exvengadora.

Luego de estas acusaciones, la cuenta de La casona de Sheyla salón eliminó todas las publicaciones presuntamente plagiadas del spa de Maricris Rubio. Asimismo, meses después su negocio quebró.