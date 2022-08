Magaly Medina respalda a ‘Samu’ por posible demanda de Janet Barboza: “Voy como tu testigo”

Magaly Medina tomó unos minutos de su programa para referirse al enfrentamiento entre Samuel Suárez y Janet Barboza, luego de que él defendiera a la ‘Urraca’ y reconociera el trabajo de investigación que hace su programa. Esto se produjo a raíz de que la ‘Rulitos’ tildó de mezquina a la conductora por decir que la noticia de Tommy Portugal le pertenecía al ser una exclusiva de su espacio de ATV.

La respuesta del periodista no fue bien recibida por Janet Barboza, quien habría llamado internamente al popular ‘Samu’ para amenazarlo con tomar medidas legales por dos declaraciones, según mencionó.

‘Samu’ responde a Janet Barboza

Mediante sus redes sociales, ‘Samu’ criticó la actitud de la conductora de “América hoy”, quien le sacó en cara su apoyo cuando él se contagió de coronavirus: “No me parece, Janet, que me tengas que recordar el momento duro que pasé y decirme cuánto dinero diste en esos momentos. Me parece recontra bajo”, dijo.

“Yo acá estoy para opinar, dar un punto de vista y decir lo que pienso claramente. Me parece recontra bajo que tenga que recordar en estos momentos que ella dio dinero para salvarme la vida. Me pareció que no era necesario hacerlo. Que sea la última vez que me escribas al WhatsApp”, agregó.

“Ya está, señora Janet, tome usted las medidas que desee usted hacer por decir lo que yo dije”, finalizó.

Magaly Medina saca cara por ‘Samu’

Ante ello, Magaly Medina defendió al periodista Samuel Suárez y arremetió contra Janet Barboza por tratar intimidar a ‘Samu’, quien le dijo “carroñera”.

“Esta es una bajeza... carroñera está bien dicho, es tu opinión. El día que te enjuicien yo voy como tu testigo y muestro el contexto. Gracias, Samu, te agradezco y te pido disculpas porque eso no se espera de una persona que está frente a cámaras. Bajezas como esa hay que dejárselas a otro tipo de gente, pero una lástima que Gisela haya contratado a esa gente para que trabaje a su lado, una lástima porque se dirigen a un público grande de amas de casa”, indicó.