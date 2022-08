¿Qué dijo Adolfo Aguilar sobre la posibilidad de convertirse en papá?

“La gran estrella” presenta este sábado 13 su segunda edición al aire bajo la conducción de Gisela Valcárcel desde las 9.00 p. m. a través de la señal de América Televisión. En el primer capítulo del nuevo formato de GV Producciones se llegaron a conocer las sorpresas que tramaba el reality de canto. Uno de ellos fue la presencia de Adolfo Aguilar, presentador reconocido por sus pasos en los espacios de Latina.

Tras conformar la conducción de “El último pasajero” y “Yo soy” por 10 años, Adolfo Aguilar aceptó la propuesta laboral por parte de América TV para ser parte de los jurados de su nuevo espacio sabatino. Por ende, el también actor brindó una entrevista de bienvenida para el programa “Estás en todas”, producción de su nueva casa televisora.

En diálogo con la reportera Ximena Dávila, el presentador de TV reveló detalles nunca antes contados. El tema que más resaltó fue sobre la posibilidad de convertirse en padre de familia.

“Sí, de hecho. Sí estuve organizándolo (convertirse en papá), viendo las opciones para ser papá hace como 10 años, pero no estaba sano mentalmente, no me quería a mí mismo. En este momento no, me tomo tanto aprender a quererme, necesito más tiempo. Pero si llegara, lo aceptaría”, contó Adolfo Aguilar.

Además, el director de cine se consideró una persona excesivamente ordenada y confesó que es un “loco taper”. Es decir, no come en plato ni vajilla.

“Como en táper, de una vez lo voy a decir. Eso es el mejor secreto guardado en la vida. No uso platos ni vajilla. Tengo, pero me encanta comer en táper, es mucho más cómodo. Soy loco táper”, indicó.

¿Quiénes son los jurados de “La gran estrella”?

Como en anteriores programas, Gisela Valcárcel ha presentado en el panel de jurado a reconocidas figuras del espectáculo en el Perú. A continuación podrás ver la lista completa de quiénes son los de “La gran estrella”, el nuevo reality de América TV.