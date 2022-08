Karla Tarazona sobre cumpleaños de Melissa Paredes: “Sin mi hija no celebro”

Melissa Paredes y su reaparición en Instagram para celebrar sus 32 años sorprendió a más de uno. Como fue el caso de la conductora de “D’ Mañana”, Karla Tarazona, quien, en su programa del viernes 12 de agosto, cuestionó, desde su posición de madre, la conducta de la expresentadora de “América hoy” de celebrar sin tener con ella a su pequeña hija. Esto como consecuencia de la orden de restricción que impuso el Poder Judicial para ambos padres.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Melissa Paredes?

“Qué bueno que la familia esté reunida y la apoye de cierta forma, porque son momentos difíciles”, manifestó Karla Tarazona sobre las imágenes compartidas por Melissa Paredes y Anthony Aranda en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Pero yo como mamá, si mi hija no está a mi lado, para mí no sería un cumpleaños porque estaría más preocupada en ver de qué forma recuperarla y tenerla a mi lado”, agregó la presentadora de “D’ mañana”.

Karla Tarazona: “Ojalá que la terapia comience a dar efecto”

Los conductores de “D’ mañana” también comentaron sobre la noticia del rechazo de la jueza al pedido de Melissa Paredes para que Ysmena Piedra, la madre del ‘Gato’ Cuba, ya no tenga la tenencia de su nieta y esta vaya a un albergue.

“Quiero pensar que su pedido desesperado para que esa niña no esté ahí es, quizás, por los inconvenientes que tiene con la familia del papá de su hija. Porque no me entra en la cabeza que una madre, sabiendo a qué lugar va a ir su hija, haga el pedido para que sea llevada a un albergue” , afirmó Karla Tarazona.

En otro momento, también se refirió a las terapias psicológicas que el Poder Judicial dictaminó para Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.