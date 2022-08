Juliana Oxenford es una destacada periodista peruana y está al frente de un noticiero en ATV. Sin embargo, algunos no sabían que la familia de la comunicadora está rodeada de artistas.

Su padre es el actor Marcelo Oxenford, quien se casó con la primera actriz Yvonne Fraysinett, y fruto de su relación nació Lucía Oxenford.

Aunque a la periodista y joven actriz las une un fuerte lazo familiar, lo cierto es que ambas no se llevan bien y no han tenido reparos en ocultar su mala relación.

¿Cómo inició la rencilla entre Juliana y Lucía?

La enemistad entre Juliana Oxenford y Lucía Oxenford se remonta al 2017, cuando la periodista culpó a su progenitor de haberla “abandonado” cuando apenas tenía 6 años.

“Tengo un sentimiento muy arraigado de abandono. Me dejó mi padre, se murió mi novio y me separé del papá de mi niño”, reveló, años atrás, Juliana en una entrevista a Trome.

Esto despertó los rumores sobre una mala relación que llevarían padre e hija, y en los medios de comunicación se dejó entrever que la distancia se debía a que Marcelo estaba enfocado en criar a Lucía.

Juliana Oxenford y su padre Marcelo Oxenford.

Lucía defiende a su padre

Ante este escándalo, Lucía sacó cara por su progenitor y arremetió contra Juliana Oxenford por hacer público los problemas familiares que tienen, y le recalcó a su hermana que cualquier dilema se debió haber tratado en estricto privado.

“ Todos tenemos problemas, pero estos se arreglan en cuatro paredes, no con un micro o sentada en un programa, a menos que tengas la necesidad de que todos te escuchen y te miren”, dijo indignada la hija de Marcelo Oxenford.

Lucía Oxenford salió en defensa de su progenitor luego de las declaraciones de su media hermana, Juliana. Foto: Lucía Oxenford/Instagram

Lucía revela que no se habla con Juliana

En su cuenta de Instagram, Lucía Oxenford suele hablar de su vida privada con sus seguidores. A través de una dinámica de preguntas y respuestas, llamó la atención que le consultaran por su vínculo con Juliana y ella reveló que no tienen ningún tipo de comunicación.

“No tenemos una relación desde que tengo uso de razón y no porque yo no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, respondió la artista a un usuario, dando a entender que su distanciamiento entre ambas se debía a la comunicadora.

Lucía Oxenford revela que no tiene relación alguna con Juliana. Foto: captura de Instagram/Lucía Oxenford

Juliana aclara que no tiene ninguna relación con su hermana

Tiempo después de las declaraciones de Lucía, la presentadora Magaly Medina entrevistó, en el 2020, a Juliana Oxenford y directamente le consultó por su nexo con su hermana.

Ante esto, la conductora de “Al estilo Juliana” aclaró que, aunque no tiene un vínculo con su hermana, estaba unida a su familia a su manera.