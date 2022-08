Jesús Alzamora: ¿qué estudió y por qué dejó la televisión para dedicarse a YouTube?

Jesús Alzamora inició su vida pública cuando fue reportero del programa “Acceso restringido” en Plus TV el 2011, a partir de ahí, se le abrieron las puertas de la televisión, en la que se desempeñó en diferentes facetas, convirtiéndose en una de las caras más conocidas de la pantalla chica.

Jesús debutó como actor en “Al fondo hay sitio”, “Yo no me llamo Natacha” y “Los Vílchez”. También fue conductor en “La voz Perú”, “Yo soy”, “Perú tiene talento”, entre otros proyectos y obras de teatro.

Paralelamente, realizó shows como mago y se aventuró como escritor con algunos libros, como “Pelota de recreo” y “Carne de presidio”.

¿Qué estudió Jesús Alzamora?

A pesar de estar siempre vinculado a los flashes, Jesús Alzamora no siempre estuvo ligado a la televisión. Él estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Lima, aunque, según su testimonio, esto fue más para satisfacer a su padre, quien tenía la idea de que debía dedicarse a una profesión rentable.

No obstante, Jesús siempre estuvo ligado a los medios debido a sus shows como mago y por su participación esporádica en comerciales. Su vida cambió cuando lo invitaron a un espacio televisivo en Plus TV.

“Me invitaron a un programa cuya temática era ‘cosas que un hombre debe saber hacer en la casa’ (...). El programa funcionó muy bien, me pidieron mis datos y ahí insistí hasta que hice el casting de ‘Acceso restringido’ y después de ‘Polizontes’”, declaró en “Ventana de emergencia” del youtuber Carlos Orozco.

Jesús Alzamora fue presentador durante la época de oro de "La voz Perú". Foto: Jesús Alzamora/Instagram

¿Por qué Jesús Alzamora dejó la televisión para dedicarse a YouTube?

La salida de Jesús Alzamora de la TV no se dio por decisión propia, debido a que él era una de las figuras más consolidadas de Latina, pero unos cambios por orden de la gerencia del canal ocasionaron su alejamiento.

“Un día me llama mi jefa y me dice que tenía que reunirse conmigo urgente, yo me las olía porque el canal no venía bien (...). Me molestó sentir que estaba haciendo las cosas bien, que había recibido varios premios; sin embargo, otros fueron los criterios” , manifestó.

Tras su salida de la TV, Jesús Alzamora decidió emprender su canal de YouTube y su primer proyecto fue “La banca”, estrenada en 2018 y en el que hizo entrevistas a actores, futbolistas, artistas y demás personajes públicos.

En "La banca" Jesús Alzamora realizó divertidas e interesantes charlas con personajes como Adolfo Aguilar. Foto: Adolfo Aguilar/Instagram

El éxito del programa lo motivó a variar su contenido a nuevas propuestas como “La lengua”, un podcast de conversación que le permiten tener una charla más horizontal con el entrevistado; “La estantería”, enfocado en recomendar libros; y “Hazme la taba”, en el que realiza blogs de viajes, como a Qatar para acompañar a Perú en el repechaje.

Con el pasar de los años, el éxito del canal de Jesús Alzamora fue creciendo, llegando al punto de permitirle vivir por los ingresos de publicidad, visualizaciones y membresías. Hoy en día, cuenta con más de 300.000 suscriptores en YouTube y, en entrevista con Jorge Talavera, reveló que no volvería a la TV si le ponen como condición dejar su emprendimiento.

“De ninguna manera aceptaría si un canal me pide dejar todo para volver a la televisión. No tengo algo contra la tele, pero no volvería a ese ritmo en el cual eres un talento de un canal y tienes que estar casi como esclavizado”, comentó.