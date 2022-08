Jesús Alzamora: “No me dejaron jugar fútbol porque era blanquito”

Jesús Alzamora dijo haber enfrentado situaciones en las que le dijeron que él no podía hacer algo. Incluso llegó a discriminarlo por su raza, según contó en una entrevista con la actriz Mera de la Rosa para el canal de YouTube Confesiones a la Brasa, estrenada el último jueves 11 de agosto.

¿Jesús Alzamora discriminado por ser blanco?

Como parte de la conversación, Jesús Alzamora explicó por qué en sus redes sociales tiene cómo eslogan la frase “si no te dan la oportunidad, créalas tu mismo”.

“A veces estamos en una posición de victima perenne en vez de hacernos cargo y ser responsables”, dijo, y lo ejemplificó al contar cómo fue discriminado cuando era pequeño.

“Tengo el recuerdo de cuando jugaba fútbol y el entrenador me dijo: ‘Tú no puedes jugar este deporte porque eres blanquito”, narró. Como respuesta, optó por dar lo mejor de sí “para demostrar que si podía”.

Jesús Alzamora: “Yo puedo hacer lo que me dé la gana”

En otro momento, Jesús Alzamora relató que su padre le decía que, si no era abogado, no iba a tener éxito. Guiado por eso, terminó la carrera de Derecho en la Universidad de Lima y es bachiller en Ciencias Políticas. No obstante, fue conocido en sus inicios en el mundo del espectáculo por su faceta de mago e ilusionista.

Asimismo, enumeró otras situaciones en las cuales le dijeron que no podía hacer tal o cual cosa, como actuar, porque tenía mala dicción. Tras superar este impedimento puedo ser parte de las series “Yo no me llamo Natacha”, “Al fondo hay sitio” y “Los Vílchez”.

En otra ocasión le dijeron que no podía pasar de la actuación a la conducción. Sin embargo, demostró lo contrario al ser presentador de “Polizontes” en 2011 y más tarde conductor de “Perú tiene talento”, “Yo soy”, “Los reyes del playback”, entre otra producciones.

Finalmente, también le señalaron que si trabajaba en televisión no podía hacer YouTube. A pesar de eso, abrió su canal, en el que presenta su espacio de entrevistas “La Lengua” y cuenta con 301.000 suscriptores.