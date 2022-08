Janet Barboza asegura que nunca pensó en demandar a Samuel Suárez: “No inventen”

¿Se arrepintió? Janet Barboza se encuentra, nuevamente, en un lío mediático luego de que Samuel Suárez diera su opinión respecto al último conflicto que hubo entre la presentadora de América Televisión y Magaly Medina. Esto no habría sido del agrado de la ‘Rulitos’, quien se contactó por whatsapp con el comunicador para encararlo.

Sin embargo, después de que el creador de Instarándula expusiera los mensajes que le envió la conductora de “América hoy”, ella ha hecho uso de sus redes sociales para defenderse y aclarar que todo fue un malentendido.

Samuel Suárez y Janet Barboza enfrentados por Magaly Medina. foto: Composición LR / Instagra / Instarándula

¿Qué dijo Janet Barboza?

Mediante la red social Instagram, Janet Barboza compartió un breve mensaje para explicar que nunca buscó intimidar a ‘Samu’ con una demanda. Por el contrario, solo quería una conversación privada con él para preguntarle el motivo de sus fuertes calificativos contra su persona.

“No inventen, no hay ninguna demanda ni amenaza de denuncia para nadie. Lo que se intentó que hubiera fue una conversación privada y preguntar por qué de la nada empiezan los insultos por parte de un personaje. Nada más”, escribió.

Por último, indicó que no hará caso a los comentarios negativos de Magaly Medina y que no piensa contestarle hasta el lunes 15 de agosto. “Y con respecto a la mujer sin ombligo, a ella le respondo el lunes”, agregó.

Janet Barboza aclaró su situación con Samuel Suárez. Foto: Janet Barboza/Instagram

¿Cómo empezó la pelea entre ‘Samu’ y Janet Barboza?

El enfrentamiento entre Samuel Suárez y Janet Barboza comenzó luego que, durante una emisión de “América hoy”, la presentadora tildara a Magaly Medina de ‘mezquina’. Así se expresó porque la conocida ‘Urraca’ se habría molestado con la producción de América Televisión por intentar quitarle la primicia sobre el caso de Tommy Portugal y Mafer, hija no reconocida del cantante.