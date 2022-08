Érika Villalobos tras separación con Aldo Miyashiro: “Chibolos se me han insinuado en las redes”

La actriz Érika Villalobos brindó una entrevista al canal de YouTube de su colega Christopher Gianotti y sorprendió al revelar que varios jóvenes se le han insinuado en redes sociales con algunas propuestas “picantes”.

Las declaraciones de la artista llegan días después de que confirmara que su matrimonio, de más de 17 años con el presentador Aldo Miyashiro, llegó a su fin, luego de que él fue captado besándose en un departamento con la reportera Fiorella Retiz.

Jóvenes se le insinúan a Érika Villalobos

En medio de una dinámica de preguntas, Christopher Gianotti le preguntó a Érika Villalobos: “¿Se te ha insinuado algún mocoso?”, a lo que ella respondió afirmativamente, ya que había recibido proposiciones amorosas en sus redes sociales.

“Sí (en las redes se me han insinuado), y hay algunos más ‘picantes’ que otros. De todas maneras, sí. Lo que pasa es que no me han visto en persona y, cuando vean mis arrugas, se van a olvidar. Ahora hay filtros”, dijo entre risas la artista.

Sin embargo, Christopher Gianotti se mostró en desacuerdo: “Eso es mentira, modestia total”.

Érika Villalobos. Foto: @villaloboserika/Instagram

No le gustan los chibolos

En esa línea, Érika Villalobos se sinceró y aseguró que prefiere no tener ningún tipo de vínculo con jóvenes porque no tendrían las características necesarias que busca en un hombre.

“Cuando son muy chibolos me aburre, depende de la persona. Uno se da cuenta cuando el tipo es muy inmaduro, habla sonseras, entonces aburre”, explicó Villalobos. No obstante, aclaró que sí puede mantener interesantes conversaciones con aquellos muchachos que leen.