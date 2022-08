Deyvis Orosco pospone boda con Cassandra y Magaly lo critica: “Me parece una mecida fea”

Deyvis Orosco volvió a posponer su matrimonio con Cassandra Sánchez de Lamadrid. El cantante de cumbia reveló que aún no tienen una fecha para la boda y explicó los motivos por los cuales no han empezado con la organización de ese día especial. Sin embargo, la conductora Magaly Medina afirma que el artista estaría poniendo excusas para no llegar al altar.

¿Qué dijo Deyvis Orosco sobre su boda?

En una entrevista para “América espectáculos”, Deyvis Orosco contó que debido a su trabajo en diferentes partes del país no ha tenido tiempo para enfocarse en su futuro matrimonio con la hija de Jessica Newton. Mencionó que ambos han decidido, por el momento, darle prioridad a la crianza de su pequeño hijo.

“El mundo acaba de regresar, o sea, nosotros hemos estado parados dos años disfrutando de una posición distinta porque yo había trabajado muchos años y pude estar un poco tranquilo, pero igual, ahorita el trabajo ha regresado con mucha fuerza y lo que queremos es poner primero en orden lo que nosotros queremos como familia y lo que estamos haciendo es disfrutar del bebé ”, expresó el cumbiambero.

Aseguró que cuando sepan la fecha y el lugar de su boda lo contarán a la prensa de manera pública. “ Ya después, el tema de los detalles, los compartiremos , como siempre lo hemos hecho, con la gente que nos quiere mucho y definitivamente que ustedes van a estar ahí también”, agregó.

Recordemos que Deyvis Orosco le pidió matrimonio por primera vez a Cassandra Sánchez de Lamadrid en octubre de 2020. Tiempo después, en febrero de 2022, el cantante volvió a entregarle un anillo de compromiso a su prometida en pleno concierto. En ese entonces, ese acto público fue muy criticado en la televisión.

Magaly Medina arremete contra Deyvis Orosco

Por su parte, Magaly Medina le lanzó un ácido comentario y aseguró que el hijo de Johnny Orosco estaría poniendo excusas para aplazar su boda con la hija de la organizadora del Miss Perú.