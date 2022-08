Álvaro Paz de la Barra olvida a Jamila Dahabreh y confirma romance con modelo Andrea Cifuentes

Olvida a Jamila Dahabreh. El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, confirmó que está saliendo con la ex chica reality Andrea Cifuentes, luego de que ambos fueran captados juntos en un ampay del programa “Magaly TV, la firme”.

La autoridad edil también minimizó el vínculo cercano que tuvo con Dahabreh, a quien frecuentó en los últimos meses, pese a que aún está casado con la conductora Sofía Franco.

Paz de la Barra confirma salidas con Andrea

Según la conductora Magaly Medina, Álvaro Paz de la Barra le permitió a un allegado suyo hablar con ella y le confirmó que está saliendo con Andrea Cifuentes.

De igual manera, el alcalde de La Molina descartó cualquier vínculo sentimental con Jamila Dahabreh

“Nosotros hemos hablado con alguien muy cercano al alcalde, que ha autorizado utilizar la información que nos ha dado, esta persona nos ha dicho que Jamila solo es una amiga de su hermana. La desconoció, la desconoció, no dijo ni siquiera: ‘Es mi amiga, fue mi saliente, la estuve conociendo, luego no me gustó, la dejé’. Lo que sea, no, solo: ‘Fue amiga de mi hermana y con Andrea Cifuentes sí estoy saliendo’ ”, dijo la ‘Urraca’ sobre el caso del burgomaestre.

Jamila decepcionada del alcalde de La Molina

Tras la emisión del ampay entre Álvaro Paz de la Barra y Andrea Cifuentes, la modelo Jamila Dahabreh fue consultada vía WhatsApp respecto al tema: