Ex chica reality, Kim Chang, revela que ‘Chiquitín’ Quintero, jugador de la ‘U’, es padre de su hija

La unión del fútbol y la farándula suelen resultar en una combinación ‘peligrosa’ y generadora de diversas opiniones. En esta ocasión, lo ocurrido con Alberto Quintero es una prueba más de ello. Resulta que Kim Chang, chica reality panameña, recientemente afirmó que el actual jugador de Universitario es el padre de la niña que recientemente dio a luz a inicios de agosto.

La joven modelo llevó su embarazo con mucha alegría, pero siempre evitó dar a conocer la identidad del progenitor de la menor. Ahora, la exintegrante de “Calle 7″ decidió exponer públicamente al delantero panameño, y señaló que este se viene desentendiendo de su paternidad.

Kim Chang revela que ‘Chiquitín’ Quintero es padre de su hija

Fue la propia Kim Chang quien conversó con el medio “Día a día” de Panamá para dar a conocer lo sucedido. La joven modelo aseguró que ‘Chiquitín’ Quintero le dio su palabra de que se haría responsable de la crianza de la niña, pero que hasta el día de hoy no asumió los gastos del hospital donde dio a luz.

Alberto Quintero llegó a Universitario en el 2018. Foto: Universitario de Deportes

“ Quiere jugar sucio. Me cansé de callar, pero no aguanto más. Él está feliz con sus hijas ¿y mi hija qué come, si es su sangre? Ambos somos adultos y sabíamos lo que hacíamos ”, indicó Chang para el mencionado tabloide.

‘Chiquitín’ Quintero habría intentado que Kim Chang no tenga a la niña

Otra de las fuertes revelaciones que hizo Kim Chang fue que en su momento el delantero de Universitario le habría pedido que no tenga a la niña. Luego de ello, ambos llegaron a un acuerdo para cubrir los gastos que demande la menor desde su nacimiento.

Incluso, la chica reality indicó que tuvo una reunión con el abogado del futbolista para definir algunos acuerdos respecto a la paternidad. La otrora miembro de “Calle 7″ no quedó contenta con dicho cónclave y ahora busca que la figura del club crema se someta a una prueba de ADN para despejar cualquier duda.