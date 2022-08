Rodrigo González vs. Karen Schwarz: ¿cómo nació la rivalidad entre ‘Peluchín’ y la conductora de TV?

De amigos a rivales. En los últimos años, Rodrigo González y Karen Schwarz han protagonizado una de las enemistades más famosas de la televisión peruana, pues ante cámaras no han tenido reparos en mandarse indirectas o criticarse.

En la actualidad, ambos presentadores de TV se encuentran vigentes en la pantalla chica. Uno liderando un programa de espectáculos y la otra animando un conocido show de canto. ¿Quieres conocer cómo empezó su rivalidad? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Cómo nació la enemistad entre Rodrigo González y Karen Schwarz?

La enemistad entre ambas figuras de la farándula nació en el 2015, cuando Rodrigo González invitó a Stephanie Valenzuela al programa que conducía en ese entonces. Esta acción provocó la molestia de Schwarz porque, en varias ocasiones, la influencer había hablado mal de su esposo, Ezio Oliva, y por eso la exreina de belleza no la quería ver en el canal.

Karen Schwarz y Rodrigo Gonzales fueron buenos amigos en el pasado. Foto: Rodrigo Gonzales/Facebook

Según confeso ‘Peluchín’ entre líneas, este episodio hizo que Schwarz pidiera a los directivos de Latina que lo despidieran de su programa, pues consideró que la “trató mal” cuando él se tomó una fotografía con Valenzuela.

Desde entonces, iniciaron un conflicto que ocasionó que la conductora presentara varias demandas por difamación y por violencia psicológica, ya que Rodrigo siempre la mencionaba en su programa como “mosca muerta” y otros apelativos. Sin embargo, la acusación no procedió.

Karen Schwarz a ‘Peluchín’: “Con mi hija no te metas”

En una ocasión, Rodrigo González publicó en sus historias de Instagram una captura de pantalla en la que salía Karen Schwarz junto con su menor hija. La exreina de belleza, al ver la publicación, explotó contra ‘Peluchín’, resaltándole que podía insultarla a ella si eso lo hacía feliz, pero que no se meta con su hija.

“ Si tú quieres, utiliza vídeos para burlarte de la gente, pero de mi hija no y con mi hija no te metas . Si bien es cierto, estabas utilizando mi video porque no te quedaba de otra, así pongas tu cacharrazo encima de la cara de mi hija, con mi hija no te metas y te lo digo de verdad. Es una menor de edad y es mi hija”, sentenció.

Karen Schwarz advirtió a Rodrigo Gonzales que no se meta con su hija. Foto: karenschwarzespinoza/ Instagram

En respuesta, Rodrigo González le dijo lo siguiente: “Karen Schwarz, escúchame bien lo que te voy a decir con este dedo amenazador. Yo no me he metido con tu hija, oye, ridícula. Ahora eres la abanderada del movimiento con mi hija no te metas”, respondió entre risas.