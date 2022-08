Poly Avila: ¿qué fue de la ex chica reality tras dejar el Perú y a qué se dedica?

Paula Ávila, más conocida como Poly, se hizo un nombre en el Perú tras su paso por diversos realities de competencia. Si bien la argentina tuvo gran popularidad, en 2020 ella optó por retornar a su país de origen y cambiar radicalmente su vida, en especial por su nuevo trabajo. ¿Quieres saber más? Aquí te lo contamos.

¿Quién es Poly Ávila?

Poly Ávila es una modelo e influencer argentina de 31 años. Su incursión en la TV fue en “Bienvenida la tarde” y “Combate”. En 2018 debutó en la conducción de un bloque de espectáculos en ATV junto con Mario Hart y Luciana Fuster. Tiempo más tarde fue presentadora de otro espacio, llamado “Comando”, emitido por Viva TV.

Ella tuvo un romance con André Castañeda, el cual duró tres años. Años más tarde, el ex chico reality se presentó en “El valor de la verdad” y reveló que la joven habría intentado suicidarse. “Comenzaba con histeria, gritos, llantos y terminaba en tirarse cabezazos contra la pared”, contó.

Poly Ávila: ¿a qué se dedica ahora?

Tras su llegada a Argentina en 2020, Poly Ávila empezó a estudiar Docencia, carrera que ahora ejerce con suma vocación. Así lo refirió la joven en sus redes sociales.

“Más allá de que todos saben lo que amo a lxs más peques y estar con ellxs, para mí es muy satisfactorio ayudarlxs a crecer y a que su camino en la escuela sea más divertido y ameno”, comentó Poly.

La excombatiente Poly Ávila revela que su sueño siempre fue convertirse en educadora. Foto: Poly Ávila/Instagram/difusión

Asimismo, añadió lo siguiente: “Me gusta ser parte de su aprendizaje y no solo eso, sino de sus risas, crear juegos, sentarme a pensar actividades para los talleres. De verdad siento una enorme vocación y alegría de haber elegido esta carrera. Suena repetitivo, pero siento la necesidad de comunicar esta felicidad para que las personas que me siguen o lean este mensaje sepan que no hay nada más lindo que hacer lo que nos haga felices”.

Poly Ávila orgullosa de haber cumplido su sueño de convertirse en maestra. Foto: Poly Ávila/Instagram

Poly Ávila y su nueva relación