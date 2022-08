Patricio Suárez-Vértiz iba a cantar con Diego Bertie: “Estoy devastado”

Este 2022 ha sido un buen año para Patricio Suárez-Vértiz. Su primer show en el centro de convenciones Bianca, de Barranco, fue un éxito total, por eso le pidieron realizar otro espectáculo para este sábado 13 de agosto. La gran sorpresa de su presentación iba a ser la presencia de Diego Bertie, quien no pudo acompañarlo en su concierto de julio debido a que se enfermó de gripe.

Patricio Suárez- Vértiz, exintegrante de Arena Hash, contó que él estaba descansando el último 5 de agosto, el día que murió Bertie, y que fue su hermana quien lo llamó para darle la triste noticia. “Estoy devastado, como todo el Perú. Me agarró de sorpresa. Hemos estado trabajando hace unos días, hablamos todos los días y él iba a cantar en mi show de Bianca”, dijo para La República.

Show homenaje

Aunque Diego Bertie no estará en el concierto de Patricio, que durará unas cuatro horas, el cantante decidió que esta presentación será un homenaje al actor que partió a los 54 años. No solo porque eran muy cercanos, sino porque —según el músico— fue un gran artista y excelente ser humano.

El hermano de Pedro Suárez-Vértiz reveló que hablaban casi todos los días y que hasta ya habían ensayado para el show del 13 de agosto. El talentoso actor iba a interpretar los temas “Alguien que bese como tú” y “Qué difícil es amar”, el tema que este año volvió a sonar con fuerza.

Volvió a sonar

Patricio se sintió muy feliz cuando Giovanni Ciccia lo llamó a Estados Unidos, donde reside desde hace varios años, para pedirle que su canción “Disco bar” sea parte del soundtrack de la película “Cosas de amigos”, que ya está en el cine a nivel nacional.

“Yo me sentí honrado y se la di. Y resulta que tanto la película como la canción han explotado fuerte. Y sin querer, la canción está nuevamente de moda. Bueno, o sea, prácticamente me han revivido” , precisó. Además, confesó que, junto a él, Diego Bertie llegó a grabar una nueva versión de “Qué difícil es amar”.

En otro momento, el artista peruano aseguró que este año ha sido importante para su reconexión con el público peruano y que, incluso, su fanaticada ha aumentado.

“Realmente he reconectado nuevamente al público conmigo y se ha triplicado porque ahora las nuevas generaciones también me siguen, entonces me quedo sorprendido que los conciertos se llenen. La gente está más pilas, debe ser obviamente por los dos años que ha estado encerrada. La gente ha salido con fuerza porque quiere bailar, quiere gritar, lo que sea. Entonces, yo pienso que mis conciertos son una gran terapia para poder votar esa energía guardada”, relató.

Joya musical

Patricio se mostró satisfecho porque Disco Centro ha reeditado un disco de Arena Hash y muy pronto los fans del grupo podrán adquirirlo. “No cualquiera lo tiene, no todos los días editan discos y menos de vinilo. Son dos. Hace tiempo editaron el primero. Qué más honrado me puedo sentir”, reveló emocionado.

Como se recuerda, dicho grupo grabó dos producciones, la primera se llamó “Arena Hash” y se editó en vinilo en 1988. Después salió una segunda producción titulada “AH AH AH”, pero se editó solo en cassette, ya que el vinilo había quedado atrás para ese momento. Muchos seguidores se quedaron con las ganas y ahora, después de 30 años, podrán sacarse el clavo.

Patricio Suárez-Vértiz aseguró que el vinilo suena espectacular y que tanto la carátula como el disco están increíbles. Los temas que se incluirán en este disco, que de hecho será de colección y de tres colores (negro, rojo y psicodélico), son los ya exitosos “Y es que sucede así”, “A ese infierno no voy a volver”, “Cómo te va mi amor”, “El rey del ah ah ah”, “El túnel del bus” y muchos más que fueron hits.