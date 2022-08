Néstor Villanueva corta entrevista tras enterarse de su divorcio con Florcita Polo

Néstor Villanueva en shock. Tras haber confirmado el fin de su romance con Flor Polo, la hija de Susy Díaz había anunciado que su divorcio estaba en proceso. A inicios de agosto, Florcita había declarado que la documentación salía en tres meses; sin embargo, por la mañana del viernes 12 de agosto, el reportero de “América hoy” le comunicó a Néstor que oficialmente se encuentran separados.

¿Cómo reaccionó Néstor Villanueva?

En el programa de Ethel Pozo, un reportero llamó a Néstor Villanueva para informarle que, luego de varias semanas, salió su resolución de divorcio con Florcita Polo.

El cumbiambero no tenía conocimiento del estado del proceso legal y el periodista no dudó en comunicarle la noticia. “Justo me acaba de llegar la resolución de tu divorcio. ¿Tú ya sabías que salió tu divorcio? ¿No sabías? Me acaba de llegar la resolución y ya salió tu divorcio”, le mencionó en la llamada telefónica.

“Ya”, dijo Néstor. Luego, el trabajador de “América hoy” le preguntó si le chocaba, a lo que Villanueva respondió: “No, no, normal si eso ya está desde hace tiempo ya”.

¿Desde cuándo están divorciados Néstor Villanueva y Flor Polo?

Según la resolución de la Municipalidad de Surco, la hija de Susy Díaz se encuentrada divorciada del padre de sus hijos desde el 04 de agosto. Pero al parecer, Néstor no estaba al tanto, por lo que se mostró sorprendindo.

Por su parte, Florcita decidió dejar el pasado atrás y se encuentra renovada. La engreida del recordado Augusto Polo Campos ha reiterado en varias ocasiones estar tranquila y enfocada en el bienestar de sus niños.