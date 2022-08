Janick Maceta: ¿qué dijo la modelo sobre el pasado amoroso de Andrés Wiese?

Janick Maceta se encuentra en su mejor momento artístico luego de estrenarse el videoclip del tema “Fiesta”, junto a Deyvis Orosco, en el que debuta como cantante. La ex Miss Perú revela que cuenta con el apoyo de sus seres queridos, entre ellos, su pareja, Andrés Wiese.

Su relación con el recordado actor de “Al fondo hay sitio” fue mediatizada por las denuncias públicas que recibió ‘Ricolás’ por presunto acoso sexual. Sin embargo, la ex reina de belleza hace caso omiso y se encuentra tranquila en el plano sentimental.

Incluso, Magaly Medina se animó a aconsejarla. “Eso no tiene nada que ver conmigo, cualquier tipo de comentarios, sugerencias, las tomo de muy buena manera... pero yo sé la persona que tengo a mi lado, estamos felices y tranquilos”, comentó a Trome.

Andrés Wiese y Janick Maceta más enamorados que nunca en Asia. Foto: composición LR/Instagram

Janick Maceta cuenta qué es lo más importante en una relación

Sobre el plano amoroso, Janick Maceta se considera una persona leal y que confía en su pareja, sin la necesidad de caer en la “toxicidad”, un término comúnmente empleado en la generación actual.

“El respeto y el amor es lo primordial en una relación, en una pareja, siempre tienen que valorarse. Yo no soy tóxica; no, por favor, no reviso celulares... la confianza y el respeto es lo más importante”, indicó.

Descubre cómo empezaron las salidas entre Janick Maceta y Andrés Wiese. Foto: composición LR/GLR

¿Janick Maceta planea tener una carrera como solista?

Tras estrenarse el tema “Fiesta” con Deyvis Orosco y Kayfex, los cibernautas quedaron impresionados con el talento de la también ingeniera de sonido y le pidieron que cree un tema en solitario.

"Fiesta" es el nuevo tema musical de Janick Maceta y Deyvis Orosco. Foto: difusión