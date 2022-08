Giuliana Rengifo a Magaly tras criticar a Gisela por su físico: “Lo hace para llamar la atención”

La cantante Giuliana Rengifo dio su respaldo a Gisela Valcárcel luego de que la conductora fuera duramente criticada por Magaly Medina, quien la juzgó por su apariencia física.

El miércoles 10 de agosto, la popular ‘Urraca’ se burló de la ‘Señito’. Esto, luego de que ella se grabara haciendo ejercicios.

“De verdad, de mujer a mujer, las dos de la misma edad, exitosas... pero hoy te vi y casi me da un ataque. Dice que es deportista, que corre todos los días, pero yo no se a dónde se va todo lo que corres” , aseguró la presentadora de televisión dio en aquella oportunidad.

En esa línea, la cumbiambera, quien tiene una conocida rencilla con Magaly Medina por su antiguo romance con el notario Alfredo Zambrano, no dudó en brindarle su apoyo a la madre de Ethel Pozo.

“Sé que Gisela se cuida y hace deporte. Quizá no todas tenemos el mismo efecto en el momento, porque todo es de a pocos, pero considero que entre mujeres no debemos criticarnos” , inició.

¿Todo por rating? Esto fue lo que dijo Giuliana Rengifo

La intérprete de “Corazón” siguió con sus declaraciones y acusó a Magaly de buscar rating.

“Todos sabemos que tiene que hablar de Gisela para que su programa tenga rating. Para mí, ella (Valcárcel) es la verdadera diva de la televisión y es muy querida. Magaly lo hace para llamar la atención . Quizá no tiene nada importante que sacar en su programa”, sentenció en diálogo con Trome.

Giuliana Rengifo sobre Magaly Medina: “Sin maquillaje no se le ve bien”

Eso no fue todo. La expareja de Alfredo Zambrano defendió a Gisela al decir que la presentadora se muestra al natural.