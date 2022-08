Andrea Arana, la conductora huachana que debutará como chica reality en “Esto es bacán”

Andrea Arana se une al equipo de “Esto es bacán”, el nuevo reality de Willax TV que promete hacerle competencia a “Esto es guerra”. Los jales de este nuevo programa no solo son sus conductores, sino sus participantes, que son figuras conocidas en el espectáculo local.

La compañera de Valeria Flórez se ha ganado su lugar luego de generar polémica al comentar diferentes casos, como el de Melissa Paredes, Tommy Portugal y el de Flor Polo y Néstor Villanueva, en el programa “Un día en el mall”.

Su popularidad se acrecentó luego de criticar a Johanna San Miguel por realizarle una pregunta incómoda a su amiga, Valeria Flórez, en una de las galas del Miss Perú 2022. La conductora de “EEG” hizo referencia a su labor como conductora de entretenimiento. En esta nota te contamos quién es Andrea Arana, la joven conductora que no tiene pelos en la lengua y busca crecer en la pantalla chica.

Andrea Arana respalda a su compañera de conducción Valeria Flórez luego de quedar en tercer lugar en el Miss Perú 2022. Foto: AndreaArana/Instagram

Inicios de Andrea Arana en la televisión

Andrea Arana es una joven natural de Huacho que eligió la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en la cual obtuvo su bachiller. A la par llevó clases de actuación en Arte y Escena en 2019.

Su primera oportunidad se presentó con Karina Rivera en el programa “El blog de Karina”, por la señal de Willax. Sin embargo, la animadora infantil se alejó del espacio y fue Andrea quien quedó al frente para lograr que su carrera despegue.

Andrea Arana construyó su carrera televisiva en Willax TV. Foto: Instagram/ Andrea Arana

La conductora construyó su carrera televisiva en aquel canal y en 2020 se le presentó la oportunidad de conducir el bloque de espectáculos en el noticiero de Willax “Primer plano” junto con Marisel Linares y Gonzalo Iwasaki.

Meses después migró a los programas “Al otro lado” y “Al día con Willax”, pero no fue hasta que llegó a “Un día en el mall”, con Valeria Flórez, que logró consolidarse en la pantalla chica. Este magazine inicia a las 4.10 p. m. de lunes a viernes, inmediatamente después de “Amor y fuego”.

"Un día en el mall" es conducido por Andrea Arana y Valeria Flórez. Foto: Facebook.

Andrea Arana y su línea de ropa

Andrea Arana divide sus tiempos entre la conducción y su vida como emprendedora con su línea de ropa llamada Perfect Match, la cual lanzó a inicios de la pandemia.

El tiempo en su casa la inspiró a emprender. “Hoy tengo muchos proyectos en mente, siempre al frente de una cámara porque esto es mi vida, sin embargo, me he diversificado y lancé una línea de ropa; pero mi prioridad es la pantalla chica”, dijo a Andina.

Comentó en una publicación de Instagram los miedos que la rodearon antes de atreverse a emprender. “Un año con Perfect Match y aún no me lo creo. ¡En este año aprendí muchísimo! No es nada fácil emprender y empezar de cero. Cometes errores, a veces te cuestionas si realmente debiste invertir tus ahorros. ¿Y si no ganas nada?, ¿y si no funciona? ¡Son muchas las dudas que surgen, pero créeme que, si le pones ganas, empeño y disciplina, logras crecer!”.

Andrea Arana emprendió con su propia línea de ropa. Foto: Instagram/ Andrea Arana

El nuevo jale de “Esto es bacán”

Este sábado 13 de agosto a las 7.00 p. m. se estrenará el nuevo reality de Willax “Esto es bacán”, el cual formará parte del programa “Sorpréndete” bajo la conducción de Gian Piero Díaz y Rossana Fernández.

Andrea Arana y ex chicos reality, como Allison Pastor, Zumba, Alejandro Pino, Elías Montalvo, Duilio Vallebuona y Chris Soifer, serán algunos de los participantes.

“Un día como chica reality. Todo sea por una buena causa. ¡Me divertí al máximo! No se lo pueden perder”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram y adjuntó varios momentos de la grabación del programa.