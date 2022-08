¿Qué fue de Mónica Torres, la secretaria ‘Lucifer’ Delgado de “AFHS”, y a qué se dedica ahora?

El regreso de “Al fondo hay sitio” ha traído a la luz queridos personajes que siguen siendo recordados por los miles de seguidores de la serie. Este es el caso de Mónica Torres, quien dio un gran salto en su carrera al integrarse al elenco del exitoso programa con su papel de secretaria, la cual responde al nombre de ‘Lucifer’ Delgado.

Aunque no se sabe si pronto podría reincorporar al proyecto de este año, ella mantiene un lugar especial en el corazón de los espectadores. Conoce todo sobre la actriz que entró a la televisión por cuestión de suerte, pero que ha dejado encantado a más de uno con su arte.

La intérprete se ha ganado el corazón de los fans de "AFHS". Foto: Mónica Torres/Instagram

¿Quién es Mónica Torres?

Gracias a su talento como actriz, Mónica Torres se ha mantenido dentro de la escena artística por años. Ha sido parte de grandes series como “Mil oficios”, producción en la que interpretó a Norma Reyes; “Así es la vida”, para dar vida a Marisol Chacón; y “Al fondo hay sitio”, con el personaje de ‘Lucifer’ Delgado.

Mónica Torres dio vida a 'Lucifer' Delgado en "Al fondo hay sitio". Foto: América Televisión/Twitter

Sus estudios de comunicaciones respaldan sus conocimientos, tanto así que al graduarse ingresó a América Televisión para ser parte del equipo de producción. Sin embargo, su debut en la pantalla chica fue gracias a una amiga que trabaja en Panamericana, quien le avisó sobre un casting para “Gana con ganas”.

De igual forma, en una entrevista anterior contó que al llegar a Panamericana captó la actuación de Efraín Aguilar, quien le ofreció participar en “Mil oficios”. “Los dos únicos personajes que no iniciaron casting para la serie fuimos yo e Yrma Maury, y de ahí gracias a Dios no he parado”, señaló con anterioridad.

Mónica Torres destacó por su participación el "Mil oficios". Foto: composición LR/Instagram/difusión

Mónica Torres después de “Al fondo hay sitio”

Luego del final de “Al fondo hay sitio”, Mónica Torres continuó dentro de la actuación y fue incluida en el nuevo proyecto de América Televisión llamado “De vuelta al barrio”. Ahí interpretó a Pepa, la sobrina de Don Benigno.

Aunque su personaje solo estaba planeado para pasar unos días con la familia Bravo, el carisma y encanto que emana la actriz con cada interpretación hicieron que su papel tuviera un rol permanente en el programa.

Mónica Torres en "DVAB". Foto: América TV

¿A qué se dedica actualmente?

Tras una corta ausencia de las cámaras, Mónica Torres regresó con todo a la comedia. Esta vez de la mano de los conocidos conductores de “Hablando huevadas”, quienes, en mayo del 2022, anunciaron un próximo proyecto llamado “Chapa tu money”.

El ya estrenado formato se basa en invitar a variedad de conocidos artistas para que se enfrenten en distintas pruebas que les permitan demostrar su talento para la comedia e improvisación. El que logre vencer a todos consigue una fuerte suma de dinero para el público.

Según el video publicado en aquel entonces por “No somos TV”, entre los integrantes de este proyecto destaca la presencia de artistas como Isaac Ramos, Anaí Padilla, Rodrigo Sánchez, Emilram Cossío, Gonzalo Iglesias, Merly Morello, Pablo Saldarriaga y la querida Mónica Torres.