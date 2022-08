Tilsa Lozano y la vez que participó en un certamen de belleza, pero Marina Mora le ganó

La ex ‘vengadora’, Tilsa Lozano, en sus comienzos, no siempre se hizo acreedora de todos los títulos de belleza. Siendo aún menor de edad, participó en el Miss Perú Turismo 2000. Allí se encontró con Marina Mora, quien se coronaría al año siguiente como Miss Perú Mundo.

Lozano en esos primeros años no era aún la modelo que llegó a remecer los espacios del espectáculo y los deportes, sino que era una joven con sueños muy ambiciosos. Conoce a continuación la vez que Tilsa Lozano participó en un certamen de belleza, pero Marina Mora le ganó.

La vez en la que Tilsa Lozano participó en un certamen de belleza y Marina Mora le ganó

Tilsa Lozano era aún una joven recién llegada de tierras gauchas, quien pese a ser menor de edad, intentó hacerse de la corona del Miss Perú Turismo 2000. En ese mismo certamen, participó también Marina Mora, quien finalmente se hizo con la corona del concurso.

La ex miss Reef ha declarado abiertamente que este hecho para ella fue horrible, no por tratarse de un acontecimiento vergonzoso, sino porque a sus 16 años ella sentía que no era su ambiente. “Fue horrible. Tenías que ser perfectita y sonreír”, dijo para el segmento televisivo llamado “Chocahuarique”.

Así, en imágenes difundidas por el programa “Reporte semanal”, podemos intuir que quizá no era el espacio en el que ella se sintiera lo más cómoda. Con unos kilos menos, Tilsa representó al departamento de Loreto sin mucha suerte.

En dicha ocasión, la exjurado de “Reinas del show” no ganó la corona, no quedó entre las 10 mejores, tampoco se llevó el premio a Miss Amistad.

Finalmente, Marina Mora fue coronada la ganadora del evento de belleza. De esta manera, Mora visitó protocolarmente espacios políticos dedicados al turismo dentro del Congreso de la República.

Marina Mora visitando a la Comisión de Turismo del Congreso de la República. Foto: composición LR/Facebook/Miss Perú Turismo

Sin embargo, no todo fue malo para ella, ya que luego de su fallido paso por el concurso se encontraría con Nino Peñaloza, quien la llevaría a Miami, Estados Unidos, para desfilar al Fashion Week. “Al final, la cabra tira para el monte y me quedé con las plumas y lentejuelas”, refirió.