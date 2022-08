Yessenia Villanueva denuncia que fue agredida por Melcochita en Estados Unidos

¿Se acabó el sueño norteamericano? Hace unas semanas, Yessenia Villanueva gritaba por todo lo alto su éxito en Estados Unidos; sin embargo, la felicidad duró poco y ahora está viviendo una pesadilla lejos de su país, según contó.

En la edición del 10 de agosto, en el programa de Magaly Medina, la hija de Melcochita narró todo lo que está afrontando desde que se peleó con su hermana Susan Villanueva.

¿Qué paso?

La menor de los Villanueva se enlazó con “Magaly TV, la firme” luego de que publicara en sus redes sociales que se había quedado sin casa y que la dueña del lugar botara todas sus cosas la calle.

“Yo me fui de la casa de Susan porque veía que nada le hacía feliz, por eso hablé con su hija y ella me dijo que vaya a su casa. Mi sobrina me dijo que me iba a cobrar 700 dólares por un pedacito y luego me quedé sin trabajo. Entonces hoy me cobró y le dije que me espere hasta el domingo porque recién he retomado mi trabajo. Me siento mal porque me han botado como un perro, es como ‘si no tienes para pagar, vete’ . Seguro pensó que le iba a rogar para quedarme”, comentó Yessenia.

Yessenia Villanueva revela que discutió con Melcochita

Además, Magaly Medina le consultó si era cierto que había tenido una discusión con Melcochita, en la que incluso él la habría agredido. Yessenia Villanueva reveló que era cierto y contó cómo se dieron los hechos.