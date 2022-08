Melcochita se pronuncia tras ser acusado de agredir y abandonar a su hija Yessenia Villanueva

El comediante Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se pronunció por la crisis familiar que afronta con su hija Yessenia Villanueva, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos y denunció, en el programa “Magaly TV: la firme”, que su padre la agredió y abandonó en tierras norteamericanas.

El destacado sonero rechazó que le esté cobrando a su descendiente por haberle brindado ayuda económica para que pueda viajar a Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro.

Melcochita responde a Yessenia

Yessenia Villanueva se presentó en el espacio televisivo “Magaly TV: la firme” y contó los pormenores de la discusión que habría tenido con Melcochita y sus hermanos en un local gastronómico en territorio estadounidense. Según la joven, su padre la abofeteó e intentó exigirle la suma de 6.000 dólares que le prestó para costear su viaje al extranjero.

Ahora, este episodio fue negado por el propio humorista: “No entiendo por qué dice esas cosas, yo creo que solo quiere figuretear, nadie le ha hecho nada, solo quiere llamar la atención. Yo he estado en Estados Unidos con ella, le he conseguido trabajo de cocinera en un local de un amigo y yo he presentado algunos videos donde hemos estado juntos, estuvimos juntos con Susan, con Pablo, no está abandonada” , señaló en una entrevista con Trome.

Melcochita niega cobrarle préstamo a su hija

Melcochita afirmó que sí ayudó a su descendiente Yessenia Villanueva para que pueda trasladarse al país norteamericano; sin embargo, aclaró que en ningún momento ha intentado pedirle el dinero que le dio por el lazo familiar que los une.

“Nadie le ha prestado plata, nadie le está cobrando nada. Yo he gastado 6.000 dólares para que viaje, siempre me he preocupado por mis hijos, por mi familia . Ella me dijo que, cuando empiece a trabajar, me iba a pagar, pero es mi hija, si paga bien y si no, pues qué voy a hacer. Yo no le estoy cobrando... pero no entiendo por qué la ayudo y después sale quejándose. Yo estoy en otro mundo, quiero vivir tranquilo”, explicó.