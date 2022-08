Magaly Medina y su difícil niñez: los problemas económicos que sufrió antes de lograr su fortuna

Magaly Medina se ha consolidado como una de las personalidades mejores pagadas de la televisión nacional. Sin embargo, pocos saben os difíciles momentos que atravesó en su juventud debido a la escasez económica que había en su familia.

Aquí te contamos algunos detalles de los primeros años de la vida de la presentador a, quien ha sabido usar su carisma y talento para llegar al éxito a pesar de que tuvo muchas carencias.

Magaly fue con zapatos rotos al colegio

En una entrevista con Andrea Llosa, Magaly Medina reveló que aunque en su casa nunca faltó comida ni educación, muchas veces ella tuvo que asistir con los zapatos rotos al colegio, pues no había dinero para comprar unos nuevos.

“ Mi papá privilegiaba la alimentación y la educación , él decía en esta casa nunca va a faltar comida ni educación, pero no le interesaba si tú te ibas al colegio con los zapatos que tenían hueco , y que él le ponía papel periódico al zapato para que no entrará el frío o el agua, porque no había plata ni siquiera para mandar al zapatero”, contó.

Su primer árbol de navidad fue un balde y un tronco

Durante las fiestas navideñas del 2021, Magaly Medina mostró en su cuenta de Instagram el enorme árbol que colocó en su casa. La presentadora expresó su felicidad porque siempre anheló por tener uno así, ya que de pequeña nunca pudo tenerlo.

Según contó, su primer árbol fue uno hecho con un balde y troncos.

“Este árbol (señalando su árbol) no es el primero que he tenido en esta casa, pero sí lo que he soñado tener toda mi vida. Cuando era pequeñita teníamos un balde de pintura vacío, le poníamos arena y buscábamos por los alrededores unos troncos que pintábamos de blanco. Mi mamá nos traía del mercado algún adornito. Entonces, yo que amo la Navidad, siempre soñé con un árbol así”, contó.

Magaly Medina adora festejar las fiestas navideñas. Foto: Instagram / magalymedinav

Magaly no tuvo juguetes ni TV

A pesar de las carencias que había en su hogar, Magaly Medina expresó que supo darle la vuelta a la situación, como no había televisión en su casa ni juguetes, ella optó por leer varios libros. Asimismo, fue su madre quien la ayudó a disfrutar su niñez.

“Nunca teníamos para ningún lujo, yo televisor en mi casa he tenido recién a los 13 años, por eso leía tanto, Tuve una niñez bonita pese a las carencias, mi madre era muy engreidora, ella nos hizo la infancia con pocos juguetes, pero era de sacarte a pasear, llevarte al mar, de hacer un picnic modesto”, contó.

Magaly Medina y su madre. Foto: Instagram / magalymedinav

No había dinero para tratar la poliomielitis de su hermana

En el año 2011, durante la celebración de Teletón Magaly Medina reveló uno de los episodios más difíciles de su vida. La presentadora relató que su hermana Mariela contrajo poliomielitis a los 4 meses de nacida y a única opción para sus padres era el Hogar Clínica San Juan de Dios que le brindó ayuda.

“Mi hermana a los 4 meses de nacida le dio poliomielitis. La dejaban en el Hogar Clínica San Juan de Dios, nosotros sin recursos, mi hermana pasaba meses de meses internada, mi mamá era muy débil ante esas cosas, íbamos mi papá y yo. Cuando (mi hermana) venía a la casa había que hacerle mucha terapia física, pero se lo hacía mi mamá porque no había plata (para contratar un especialista)”, dijo.