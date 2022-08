Karen Schwarz y el jinete Carlos Trujillo: ¿cómo fue su relación y por qué habrían terminado?

La conductora de televisión Karen Schwarz lleva por lo menos 13 años siendo una figura importante dentro de la farándula peruana. Su versatilidad le ha permitido pasar del modelaje a los concursos de belleza, y acto seguido, a animar programas concursos y finalmente presentar reality shows musicales, y es muy recordado su paso por el formato de “Yo soy”, en el cual compartió la conducción con Adolfo Aguilar, Christian Rivero y Jesús Alzamora, entre otros.

Karen Schwarz es una conocida animadora y presentadora de televisión. Foto: Instagram.

Ella se ha desenvuelto en programas de Latina, América Televisión, entre otros medios; y es una de las presentadoras más carismáticas del espectáculo local. Hoy está casada con el cantante Ezio Oliva, ex vocalista de Adammo, y ambos tienen hijos menores en común. No obstante, Oliva no ha sido el primer amor que ha tenido la espigada conductora.

¿Quién es Carlos Trujillo?

Carlos Trujillo es un destacado jinete de hípica, que realiza siempre carreras en el Jockey Club del Perú. Fue ahí que conoció a Karen Schwarz, y ha sido su primera pareja conocida.

Entre 2007 y 2010, Karen Schwarz tuvo una relación con el jinete Carlos Trujillo. Foto: Karen Schwarz-Facebook.

Según el fenecido noticiero “A primera hora”, que le hizo una nota a ambos en 2009, el deportista mediría 1.30 metros, es decir, es 50 centímetros más bajo que la modelo, quien hoy está casada con Ezio Oliva, quien también es mucho más bajo que ella en cuanto a estatura. Trujillo y Schwarz se conocieron a finales del año 2007, y desde ahí hasta 2010 tuvieron una relación.

¿Por qué terminaron su relación?

En 2012 fue entrevistada por un medio, donde se le preguntó por el jinete, y ella reveló que han llegado a ser buenos amigos. No especificó los motivos por los cuales rompió con Trujillo; sin embargo, desmintió que se haya debido a un caso de infidelidad. En ese entonces había sido vinculada en ese entonces con el modelo Mark Ruiz Gonzáles. Dejó entrever que la decisión fue de mutuo acuerdo.

Karen Schwarz sorprendió al hacer una confesión sobre su relación con Ezio Oliva. Foto: Instagram / Karen Schwarz

“A él lo admiro hasta hoy, porque es una persona que ha crecido enormemente en lo profesional. Gana carreras muy importantes y eso hace que me sienta orgullosa de él. (Nosotros) hablamos por teléfono, la verdad nunca creí que las parejas que rompían podían ser amigos, pero con él comprendí que sí se puede”, mencionó a Trome.