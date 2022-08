Fabio Agostini quedó en shock por inesperada propuesta: le pidieron grabar película pornográfica

¿Chamba es chamba? Fabio Agostini dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al revelar una propuesta ‘indecente’ de trabajo que recibió. El integrante de “Esto es guerra” pudo haberle hecho la competencia a Xoana González en lo que refiere a contenido para adultos; sin embargo, contó cómo fue este insólito momento que vivió con un productor.

Durante una conversación con Mario Irivarren, el modelo español reveló que le hicieron una inesperada oferta laboral que lo dejó atónito.

¿Qué propuesta de trabajo le hicieron a Fabio Agostini?

En un video que compartió el afamado ‘Calavera coqueta’ en TikTok, Fabio Agostini narró una curiosa y divertida anécdota que vivió cuando le realizaron una infartante proposición laboral: grabar una película pornográfica.

“Me llaman: ‘Fabio ha salido un trabajo nuevo, te pagan tanto’. Y yo: ‘Vale, venga, vamos a hacerlo’. Me dicen, ‘es una página donde tú solo vas a hablar un texto con unas personas y algo un poco sensual’. Vale, mientras me paguen lo que me iban a pagar, yo contado”, dijo al inicio.

“Voy hasta Cieneguilla y cuando llego veo las cámaras, un montón de producción (...) y comienzo a escuchar y veo qué es lo que tengo que hacer realmente porque mi mánager no me explicó qué es lo que debo hacer. Me dicen: ‘Claro, ahí están los actores porno’. Y le digo, ‘¿cómo que los actores porno?’... ‘Es una película porno que tú vas a grabar’ ”, expuso.

¿Qué decisión tomó Fabio Agostini ante la propuesta?

Totalmente desencajado, Fabio Agostini relató cómo reaccionó ante tamaño ofrecimiento: “Yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a hacer esto? Y luego, negociando para ver lo que podía o no hacer, me dicen: ‘Mira, tú solo vas, le das un consejo al que va a tener relaciones sexuales y cuando termina le dices: Ese es mi discípulo’”, detalló desatando la carcajada de Mario Irivarren.

Finalmente, narró que rechazó dicha oferta y, hasta incluso, llamó a Peter Fajardo para consultarle sobre ello.