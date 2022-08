Sobrina de Diego Bertie tras recibir mensajes de odio: “Quisiera ser fuerte para no verme afectada”

El fallecimiento de Diego Bertie significó una gran pérdida a nivel nacional, especialmente para su círculo más cercano. Si bien su familia prefirió que el último adiós al actor se diera de forma privada, la sobrina del artista, Daniela Bertie, ha tenido que salir en redes para exigir que se respete su duelo y que se cesen los ataques hacia ella.

Daniella Bertie: “Solo pido que nos permitan pasar este dolor”

Daniella Bertie sorprendió a los cibernautas con un contundente mensaje por medio de una serie de historias en su cuenta de Instagram. Lo primero que pidió la sobrina de Diego Bertie es que se respete el dolor que esta pérdida ha causado a su familia.

“Agradezco infinitamente todos los mensajes enviados y todas las muestras de cariño. Es increíble el amor que nos han hecho sentir. Pero esta vez pido, por favor, que se respete el duelo que estamos pasando, se respete a mi prima (Aissa Bertie) a mi familia y a todos los seres que hemos perdido a Diego”, escribió.

Asimismo, la joven reveló que algunos usuarios la han acosado con mensaje de odio. Esto le ha causado bastante incomodidad: “Quisiera ser lo suficientemente fuerte para no verme afectada por los comentarios tan dolorosos que recibo o que leo, pero no lo soy. Solo pido que nos permitan pasar este dolor tan fuerte y encontrar resignación y paz. Gracias”.

Daniella Bertie ha recibido comentarios "muy dolorosos" tras fallecimiento de Diego Bertie. Foto: Daniella Bertie/ Instagram

Juliana Oxenford exige respeto para la familia de Bertie

Así como la sobrina de Diego Bertie, la periodista Juliana Oxenford se mostró bastante indignada por la exposición innecesaria a la que se sometió a la familia del actor tras su muerte. Para la conductora de ATV, era inaceptable que la prensa consultara con bastante insistencia si el último adiós al artista sería un evento público: