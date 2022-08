¿Cómo llegó Cathy Sáenz a “Hablando huevadas” y qué condición puso a Jorge Luna y Ricardo Mendoza?

Cathy Sáenz es conocida dentro del mundo del entretenimiento por producir exitosos programas reality en el pasado. Sin embargo, tras alejarse de la televisión, decidió enfocarse en otros proyectos audiovisuales y formó, junto a los humoristas Jorge Luna y Ricardo Mendoza, el conocido formato “Hablando Huevadas”.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Jackie Ford, la popular ‘Mamacha’ reveló detalles inéditos de cómo surgió la idea de incursionar con un programa de comedia negra y las condiciones que le puso a los conductores para que ella fuera parte de la producción.

¿Por qué Cathy Sáenz dejó la televisión?

El último 9 de agosto se publicó la extensa conversación que tuvo Cathy Sáenz en los estudios de “Soy Jackie Ford”. Ahí comentó que, desde hace mucho tiempo atrás, tenía en mente dejar la televisión porque sentía que no tenía mucha disponibilidad para ella o para cosas personales.

“Ya tenía ganas de salir de la televisión, no estaba cómoda con los horarios, con los tiempos que entregaba. Quería irme un poco más de viaje, controlar un poco más mis tiempos”, señaló.

Asimismo, dijo que, por tal motivo, quiso crear algo propio; no obstante, no hubo buena organización. “Estuve planificando con muchos amigos tener un canal de cable para hacer contenido y cosas que nos gusten a nosotros. Se planificó, pero no se dio”, agregó.

¿Qué condición puso Cathy Sáenz para “Hablando huevadas”?

De igual forma, en otra parte de la entrevista indicó que gracias a Ricardo Mendoza y Jorge Luna fue que pudo hacer posible el proyecto que postergó en el pasado.

“Luego de casi 10 años recibo la llamada de Jorge Luna y Ricardo Mendoza (...). Cuando conocí a los chicos me quedé asombrada, alucinada, con el poder que tienen de convocatoria”, mencionó.

Pese a ello, les aclaró a los humoristas que no se uniría al equipo a menos que estén dispuestos a formar un gran proyecto, puesto que ella siempre piensa en grande cuando de audiovisuales se trata.