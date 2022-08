Yessenia Villanueva revela pelea con su familia y asegura que su madre vendió sus cosas

Yessenia Villanueva se mudó a Estados Unidos desde hace dos meses para comenzar una nueva etapa tras el fallecimiento de su hijo. En el último programa de “Magaly, TV la firme” del miércoles 10 de agosto, contó la difícil situación que viene atravesando por problemas con su familia.

Reveló que padece una enfermedad y que le queda poco tiempo de vida. ¿Qué pasó en la familia Villanueva?

Yessenia Villanueva enfrentada con su familia

La hija de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, publicó un video de TikTok contando que había sido desalojada de su casa en el país norteamericano. Tras el incidente, la ‘Urraca’ se comunicó con ella para conocer su versión

Para sorpresa de todos, Yessenia aseguró entre lágrimas que fue su propia hermana quien la botó de su hogar. “Me siento muy mal porque me botaron y me dijeron: ‘Si no tienes para pagar, vete’. Mi sobrina pensó que me iba a quedar para rogarle, pero gracias a Dios llamé a un amigo para que me ayudara (...). Estuve hasta tres días con mi hijo sin comer”, aseguró.

A pesar de ello, expresó que sus parientes son lo más importante; sin embargo, contó que su progenitora se deshizo de sus bienes en Perú. “Mi madre vendió todas las cosas en Cañete y desalojó mi casa (...). Imagínate el dolor que yo siento de confiar en mi familia, en mi madre”, afirmó.

Yessenia Villanueva afirma estar decepcionada de su familia

Yessenia lamentó las peleas con su familia y confesó que su padre le tiró una cachetada durante su estadía en EE. UU. También aseveró que no desea regresar a Lima y que quiere olvidarse de las personas que le hicieron daño.

“No me voy a rendir. Aquí me voy a quedar hasta pagar cada una de mis deudas (...). Mi familia me bloqueó y tengo muchas cosas que contar que no he dicho para no hacer quedar mal a mi papá”, precisó.