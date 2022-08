Tommy Portugal se enfrenta a su hija Mafer: ¿por qué están distanciados y qué dijeron del caso?

El enfrentamiento entre Tommy Portugal y su hija Mafer no tiene cuando acabar, pese a que el martes pasado la descendiente del cantante de cumbia se presentó en el programa “Magaly TV: la firme” asegurando que ya no desea nada de su progenitor. “Quería (algo de Tommy Portugal), pero es que aprendí, y por eso le mandé el mensaje, de que yo ya no le tengo que rogar. Si eso nunca le nació, yo ya no tengo que rogar”, explicó la también artista.

El motivo del distanciamiento entre ambos es la desconfianza que hay entre los dos, ya que el músico ha señalado a su hija no reconocida por “desesperarse” ante este asunto y buscar fama a su costa, mientras que Mafer ha indicado que no tiene por qué rogar a Portugal el cariño que, según ella, él nunca le tuvo.

“Espero que te nazca ser padre”

El cantante de cumbia confirmó que espera un hijo con su novia Dayana Córdova, quien tendría pocos meses de embarazo, y ello produjo que Mafer Portugal reaccione con un fuerte comentario. “Espero que ese bebé le despierte la sensación de padre porque conmigo nunca pasó”, expresó.

Tommy Portugal tuvo una hija con Mariela Véliz. Foto: composición LR/Instagram/Tommy Portugal/captura de Latina

“No te expreses así”, le respondió el intérprete, con evidente molestia, tras comunicarse en el programa de Magaly Medina con su descendiente no reconocida.

“No he sido el mejor papá”

Como se recuerda, Tommy Portugal se pronunció en sus redes luego de la denuncia de María Fernanda Portugal Véliz en su contra, por no reconocerla legalmente. “En todos estos años que llevo en la industria, me he caracterizado por no hablar de mi vida privada; sin embargo, en esta ocasión, me veo en necesidad de hacerlo y aclarar por única vez algunas cosas que perjudican tanto a mi persona como mi trabajo como músico”, inició.

Mafer Portugal se hará una prueba de ADN para determinar si Tommy Portugal es su padre. Foto: composición LR/captura de ATV/Instagram/Tommy Portugal

“Lo único que te puedo aconsejar (María Fernanda) es que no desesperes... Tienes un gran talento, no necesitas dar que hablar para ser relevante”, manifestó. “Sé que no soy el mejor papá... No te preocupes, no estoy enojado contigo, solo quiero que sepas que siempre desearé lo mejor para ti en todos los aspectos de tu vida”, fue el mensaje que le dedicó Portugal a su hija negada legalmente.